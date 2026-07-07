Песня, которую знают многие: в Украине могут официально утвердить Духовный гимн

Наряду с Государственным гимном предлагается официально признать и Духовный гимн Украины. Его предлагается исполнять во время государственных, общественных, религиозных и других торжественных мероприятий. Однако это произведение не станет фактической заменой гимна "Ще не вмерла України...".

В Украине может появиться Духовный гимн

Духовным гимном Украины давно считается песня "Молитва за Украину", или более известный вариант названия "Боже, великий, единый…". Эта композиция может стать еще одним официальным гимном на различных торжественных мероприятиях. Об этом говорится в описании законопроекта №15383.

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Композиция написана на музыку Николая Лысенко, слова создал Александр Кониский, а отредактировал Александр Кошица. Авторы считают, что песня воспевает духовное единство, достоинство нации и молитву уже на протяжении длительного времени.

В пояснительной записке также говорится о том, что исторически в Украине уже существовали духовные гимны, эта практика была особенно популярна во время национально-культурных движений и национально-освободительной борьбы.

Законопроект, по мнению авторов, следует принять для "укрепления духовности и единства Украины". При поддержке народных депутатов текст Духовного гимна Украины "Боже великий, единый…" удастся закрепить на нормативном уровне и определить порядок его исполнения.

Принятие Постановления будет способствовать упорядочению практики исполнения Духовного гимна Украины, формированию единого подхода к его использованию во время государственных и других торжественных мероприятий, сохранению национального и культурного наследия и укреплению духовного единства украинского народа,

– отмечают народные депутаты.

В постановлении говорится, что Духовный гимн целесообразно исполнять в Национальный день молитвы, во время государственных мемориальных, траурных и памятных мероприятий, открытия памятников, официальных мероприятий Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров и других органов власти. Другие органы власти и граждане могут исполнять песню на своих собственных мероприятиях.

При этом признание и использование Духовного гимна Украины не заменяет Государственный гимн. Его правовой статус менять не будут. Духовный гимн также предлагают исполнять сразу после официального гимна – так же стоя.

В Украине также могут проводиться мероприятия по популяризации Духовного гимна и распространению композиции среди дипломатов. Если постановление будет поддержано, оно вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Украинские звезды популяризировали Духовный гимн

Певец Дзидзьо еще в 2024 году выступил с композицией "Боже, великий, единый" во время богослужения в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Видео с исполнением распространилось в сети, а мероприятие прошло при участии украинской общины и духовенства.

А известный хор "Гомин" исполнил "Щедрик" и "Молитву за Украину" в Париже в следующем году. Тогда концерт объединил украинскую общину. Своим выступлением артисты хора повторили выступление Украинской республиканской капеллы Александра Кошица, которое состоялось в 1919 году.