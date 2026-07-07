В Україні може з'явитися Духовний гімн

Духовим гімном України давно вважається пісня "Молитва за Україну", або більш відомий варіант назви "Боже, великий, єдиний…". Ця композиція може стати ще однією офіційною на різних урочистих заходах. Про це йдеться в картці законопроєкту №15383.

Дивіться також Стефанчук пояснив, які зміни до Конституції знадобляться для вступу України в ЄС

Композиція покладена на музику Миколи Лисенка, слова створив Олександр Кониський, а відредагував Олександра Кошиця. Автори вважають, що пісня оспівує духовну єдність, гідність нації та молитву вже протягом тривалого часу.

У пояснювальній записці також йде мова про те, що історично в Україні вже існували духовні гімни, ця практика була особливо популярною під час національно-культурних рухів та національно-визвольних змагань.

Законопроєкт, на думку авторів, варто ухвалити для "зміцнення духовності та єдності України". За підтримки народних депутатів текст Духовного гімну України "Боже великий, єдиний…" нормативно вдасться закріпити й визначити порядок його виконання.

Прийняття Постанови сприятиме упорядкуванню практики виконання Духовного гімну України, формуванню єдиного підходу до його використання під час державних та інших урочистих заходів, збереженню національної, культурної спадщини та зміцненню духовної єдності Українського народу,

– зазначають народні депутати.

У постанові пишуть, що Духовний гімн доцільно виконувати на Національний день молитви, під час державних меморіальних, жалобних і пам'ятних заходів, відкриття пам'ятників, офіційних заходів Верховної Ради, президента України, Кабінету Міністрів та інших органів влади. Інші органи влади та громадяни можуть виконувати пісню на своїх власних заходах.

При цьому визнання та використання Духовного гімну України не замінює Державний. Його правовий статус змінювати не будуть. Духовний гімн також пропонують виконувати одразу після офіційного – так само стоячи.

В Україні також можуть проводити заходи для популяризації Духовного гімну та поширенню композиції серед дипломатів. Якщо постанову підтримають, то вона набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Українські зірки популяризували Духовний гімн

Співак Дзідзьо ще у 2024 році виступив з композицією "Боже, великий, єдиний" під час богослужіння в базиліці Санта-Марія-Маджоре, що в Римі. Відео з виконанням поширилося в мережі, а подія відбулася за участі української громади та духовенства.

А відомий хор "Гомін" виконав "Щедрик" і "Молитву за Україну" в Парижі наступного року. Тоді концерт об'єднав українську громаду. Своїм виступом артисти хору повторили імпрезу Української республіканської капели Олександра Кошиця, яка відбулася у 1919 році.