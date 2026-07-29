Продаешь "свое" – платишь государству: новый налог может коснуться миллионов украинцев

За торговлю сезонной и домашней продукцией также могут взимать налоги. Речь идет о продаже пирожков, продуктов собственного производства и выращенных собственными руками и тому подобное.

Сезонную подработку и продажу собственной продукции хотят обложить налогами

На доходы, полученные от сезонной подработки или продажи собственной продукции: домашних пирожков, молока прямо от коровы, домашних яиц, огурцов и картофеля с огорода, может быть установлен отдельный налог. Согласно законопроекту №15449, ставка НДФЛ составит 5%, а также будет взиматься военный сбор.

Таким образом депутаты хотят легализовать экономическую деятельность граждан и при этом обеспечить социальную справедливость налогообложения.

Авторы считают, что такой "бизнес" осуществляется за пределами официальной экономики. Если лицо не зарегистрировано в качестве физического лица-предпринимателя, то это не считается предпринимательской деятельностью в традиционном понимании, а носит своего рода семейный характер.

Одним из последствий такой ситуации является значительный уровень тенизации экономической активности населения, недополучение бюджетами налоговых поступлений и отсутствие надлежащей защиты прав потребителей. Кроме того, действующая система налогообложения доходов физических лиц не учитывает фактический состав домохозяйства и расходы на содержание его членов,

– поясняют авторы законопроекта.

Законодатели ссылаются на опыт стран ЕС и ОЭСР, где состав домохозяйства учитывается при определении налоговой нагрузки и оценке платежеспособности граждан. Также опыт партнеров показывает, что упрощенные режимы налогообложения для микропредпринимательства, самозанятых лиц и семейных хозяйств являются эффективными.

Льготы для домохозяйств могут появиться в Украине

В Украине предлагается ввести добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств. При этом будет учитываться не только размер дохода отдельного лица, но и состав семьи, а также ее фактический уровень материального обеспечения.

Изменения в законе позволят домохозяйствам осуществлять официальную экономическую деятельность без необходимости регистрации ФЛП. Доходы населения таким образом "выйдут из тени", а взаимодействие налогоплательщиков с контролирующими органами станет проще.

В настоящее время депутаты предлагают гражданам, которые совместно проживают и ведут общее хозяйство, выбрать специальный режим налогообложения доходов домохозяйств.

В случае принятия законопроекта в Налоговом кодексе будут созданы правовые условия для получения доходов от экономической деятельности в рамках домохозяйства без регистрации субъекта хозяйствования. Предельный объем доходов составит 834 минимальных заработных платы.

Кроме того, домохозяйства будут иметь право на налоговую скидку в связи с расходами на содержание членов домохозяйства. Также такое право возникает, когда с доходов отдельных членов домохозяйства налог уже был удержан в размере, превышающем расчетную сумму налога домохозяйства.

Напомним, правительство рассмотрело один из возможных сценариев при подготовке законодательства для переходного периода, который наступит после отмены военного положения. В качестве варианта может измениться назначение военного сбора. Этот небольшой налог будет направляться не на армию, а на восстановление.