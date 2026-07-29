Сезонний підробіток і продаж власних продуктів хочуть обкласти податками

На доходи, отримані від сезонного підробітку чи продажу власної продукції: домашніх пиріжків, молока з-під корови, домашніх яєць, огірків і картоплі з городу можуть встановити окремий податок. Згідно із законопроєктом №15449 ставку ПДФО сягатиме 5% і додатково має сплачуватися військовий збір.

Таким чином депутати хочуть легалізувати економічну діяльність громадян і при цьому встановити соціальну справедливість оподаткування.

Автори вважають, що такий "бізнес" здійснюється поза межами офіційної економіки. Якщо особа не зареєстрована як фізична особа-підприємець, то це не вважається підприємницькою діяльністю в традиційному розумінні, а має такий собі сімейний характер.

Одним із наслідків такої ситуації є значний рівень тінізації економічної активності населення, недоотримання бюджетами податкових надходжень та відсутність належного захисту прав споживачів. Крім того, чинна система оподаткування доходів фізичних осіб не враховує фактичний склад домогосподарства та витрати на утримання його членів,

– пояснюють автори законопроєкту.

Законодавці посилаються на досвід державах ЄС та ОЕСР, де склад домогосподарства враховують під час визначення податкового навантаження та оцінки платоспроможності громадян. Також досвід партнерів показує, що спрощені режими оподаткування для мікропідприємництва, самозайнятих осіб та сімейних господарств є ефективними.

Пільги для домогосподарств можуть з'явитися в Україні

В Україні пропонується запровадити добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств. При цьому буде враховуватися не лише розмір доходу окремої особи, а й склад сім’ї та її фактичний рівень матеріального забезпечення.

Зміни в законі дозволять домогосподарствами здійснювати офіційну економічну діяльність без необхідності реєстрації ФОП. Доходи населення таким чином "вийдуть з тіні", а взаємодії платників податків з органами контролю стане простішою.

Нині депутати пропонують, громадянам, які спільно проживають і ведуть спільне господарство, обрати спеціальний режим оподаткування доходів домогосподарств.

У разі ухвалення законопроєкту в Податковому кодексі створять правові умови для отримання доходів від економічної діяльності в межах домогосподарства без реєстрації суб'єкта господарювання. Граничний обсяг доходів становитиме 834 мінімальних заробітних плат.

Крім того, домогосподарства матимуть податкову знижку через витрати на утримання членів домогосподарства. Також таке право виникає, коли з доходів окремих членів домогосподарства податок уже був утриманий у більшому розмірі, ніж розрахункова сума податку домогосподарства.

Нагадаємо, уряд розглянув один із можливих сценаріїв під час підготовки законодавства для перехідного періоду, що настане після скасування воєнного стану. Як варіант, може змінитися призначення військового збору. Цей малий податок ітиме не на армію, а на відбудову.