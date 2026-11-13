Проекты согласовываются: в Минобороны вновь заговорили о четких сроках службы

Министерство обороны Украины подготовило поправки к законодательству, касающиеся установления четких сроков военной службы. Однако пока неизвестно, когда соответствующие проекты будут вынесены на рассмотрение депутатов.

Минобороны анонсировало законопроект о четких сроках службы

Чиновники согласовывают окончательный вариант законопроекта, который позволит установить четкие сроки службы по контракту. Именно такие требования давно выдвигали народные депутаты и сами военнослужащие. Этот проект может стать важным, поскольку принятие норм напрямую определит порядок ротации и кадровый ресурс Сил обороны. Об этом во время часа вопросов к правительству рассказала заместитель министра обороны Любовь Галан, передает 24 Канал.

Пока нет четкой даты, когда Минобороны обнародует законодательные предложения.

Сейчас ведется работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, на которое, очевидно, будет влиять этот законопроект в плане того, как он может быть реализован и в какой версии. Поэтому эта работа не остановлена, она продолжается, я бы сказала, очень активно,

– рассказала Галан.

Переход на контракты и гарантированная отсрочка

Определенность в отношении продолжительности службы напрямую влияет на жизнь бойцов и планирование семейных бюджетов, а также на рынок труда, который ожидает возвращения специалистов в гражданскую экономику. Четкие сроки службы необходимы защитникам, которые хотят понимать, какой заработок и возможности для восстановления у них будут в будущем.

Отметим! О внедрении изменений, касающихся сроков службы, еще в марте говорил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. По его словам, для всех военных в Украине готовятся четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Соответствующие контракты смогут подписать даже те люди, которые уже мобилизованы. Такие нововведения планируются с целью постепенного перехода страны на контрактную армию.

Напомним, о введении контрактов говорили и в Офисе Военного омбудсмена. Ольга Решетилова предлагала установить четкие сроки службы для мобилизованных в Украине, ориентировочно 2–3 года, для повышения готовности граждан вступать в армию.

Прежнее руководство Министерства обороны также разрабатывало реформу военной службы, целью которой было введение более четких сроков службы для военнослужащих.

Тогда, в частности, предусматривалась возможность увольнения для военнослужащих, проходящих службу с 2022 года.