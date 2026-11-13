Проєкти узгоджуються: у Міноборони знову заговорили про чіткі терміни служби

Міноборони анонсувало законопроєкт про чіткі терміни служби

Урядовці узгоджують фінальний вигляд законопроєкту, який дозволив би встановити чіткі терміни служби за контрактом. Саме такі вимоги давно висували народні депутати та самі службовці. Цей проєкт може стати важливим, бо ухвалення норм безпосередньо визначить порядок ротацій та кадровий ресурс Сил оборони. Про це під час години запитань до уряду розповіла заступниця міністра оборони Любов Галан, передає 24 Канал.

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Наразі немає чіткої дати, коли Міноборони оприлюднить законодавчі пропозиції.

Зараз триває робота всередині уряду, а також із військово-політичним керівництвом, очевидно, на яке буде впливати цей законопроєкт з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена, вона триває, я б сказала, дуже активно– розповіла Галан.

Перехід на контракти та гарантована відстрочка

Визначеність щодо тривалості служби безпосередньо впливає на життя бійців і планування сімейних бюджетів, а також на ринок праці, який очікує повернення фахівців до цивільної економіки. Чіткі строки служби необхідні захисникам, які хочуть розуміти, який заробіток та можливості для відновлення матимуть у майбутньому.

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Зазначимо! Про реалізацію змін щодо термінів служби ще в березні говорив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. За його словами, для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту.

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Відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані. Такі нововведення плануються з метою поступового переходу країни на контрактну армію.

Нагадаємо, про запровадження контрактів говорили і в Офісі Військового омбудсмана. Ольга Решетилова пропонувала встановити чіткі терміни служби для мобілізованих в Україні, орієнтовно 2 – 3 роки, для підвищення готовності громадян долучатися до війська.

Минуле керівництво Міністерства оборони так само розробляло реформу військової служби, яка мала на меті запровадити чіткіші терміни служби для військових.

Тоді передбачалася, зокрема, можливість звільнення для військових, які служать з 2022 року.