Сокращение полицейских для экономии бюджета: новая петиция предлагает провести аудит в МВД

Граждане просят пересмотреть численность полицейских, чтобы появилась возможность перераспределить бюджетные средства на приоритетные направления развития государства. Автор соответствующей петиции призывает сократить численность полиции как минимум в три раза.

В Украине появилась петиция об уменьшении численности полиции

Автор петиции считает, что в Украине необходимо провести независимый аудит, поскольку, по его мнению, большое количество полицейских и представителей органов исполнительной власти не требуется. Об этом говорится в петиции на сайте Кабинета Министров Украины.

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Автор заявил о "чрезмерном присутствии полиции в публичном пространстве". Их действия не всегда направлены на помощь гражданам, а иногда они не предпринимают необходимых шагов, дают формальные отписки и затягивают рассмотрение дел. Более того, некоторые представители полиции прибегают к неправомерным остановкам, проверкам и спекулятивному толкованию закона.

Поэтому украинец просит провести с помощью независимых экспертов открытый аудит численности сотрудников полиции. Кроме того, по мнению автора, люди хотели бы увидеть соотношение количества правоохранителей к численности населения в Украине и странах ЕС.

При этом высвободившиеся средства можно направить на повышение оплаты труда реально эффективных сотрудников, а также на цифровизацию государственных услуг.

Еще одним требованием автора было введение прозрачных критериев оценки эффективности работы правоохранителей по результатам реальной защиты прав граждан.

Целью этой инициативы является повышение эффективности, прозрачности и доверия к органам власти. Государство должно быть компактным, профессиональным и подотчетным обществу,

– говорится в петиции.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", в начале 2026 года в Украине работали около 100 тысяч полицейских. При этом в 2023 году Кабмин утвердил максимальную штатную численность сотрудников полиции на уровне 141 330 человек.

Среди сотрудников есть те, кто выполняет задачи на передовой или в прифронтовых областях, а часть работает в тылу для обеспечения общественного порядка, проведения расследований и предотвращения преступлений. При этом большинство полицейских – это женщины и сотрудники в возрасте до 25 лет.

Клименко заявил, что хотел бы отправить полицейских на передовую

После теракта в Киеве 18 апреля, во время которого в сети появилось видео с бегством патрульных от террориста, в Нацполиции решили пересмотреть подготовку личного состава. В частности, планируется усилить обучение правоохранителей по реагированию на ситуации с активным стрелком, отработке действий в условиях массовой угрозы и взаимодействию между подразделениями, чтобы повысить готовность полицейских к подобным вызовам.

Кроме того, в МВД отметили, что ветераны могут устроиться на работу в подразделения ведомства даже без предыдущего опыта службы в полиции. Кандидаты могут претендовать как на полицейские, так и на гражданские должности, а отбор проводится на конкурсной основе с учетом образования, профессиональных навыков и личных качеств.