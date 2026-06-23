Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" разъяснило 24 Каналу, что необходимо для трудоустройства и как всё происходит.

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Что стоит знать?

В МВД пояснили, что опыт работы не является обязательным условием для поступления на службу в Нацполицию. Кандидатами могут стать граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие полное общее среднее образование и владеющие государственным языком.

При этом назначение на должности происходит исключительно на конкурсной основе. В ходе отбора оцениваются профессиональная компетентность, личные качества, достижения кандидатов и их способность выполнять служебные обязанности.

При этом наличие предыдущего опыта службы не является обязательным, хотя в дальнейшем он учитывается при карьерном росте. В МВД напомнили, что в настоящее время в органах и подразделениях Национальной полиции насчитывается около трех тысяч вакантных должностей государственной службы и гражданского персонала.

Конкурсы на них проводятся в соответствии с законодательством о государственной службе и трудовым законодательством.

Обратите внимание! С открытыми конкурсами на вакансии в Национальной полиции Украины, условиями участия и требованиями к кандидатам можно ознакомиться на веб-сайте Национальной полиции Украины "Система отбора кадров" по ссылке, где также предусмотрена возможность заполнения анкеты кандидата. Перечень областей и должностей, на которые объявлен конкурс, систематически обновляется.

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, сегодня в системе МВД работают 1673 ветерана войны, из которых 570 являются ветеранами ВСУ. Они задействованы как в службе в силовых структурах, так и в работе на гражданских должностях.

В частности, в Национальной полиции трудоустроены 539 ветеранов, в Национальной гвардии Украины – 406, в ГПСУ – 202, в ГСЧС – 111. Еще десятки ветеранов работают в Государственной миграционной службе, сервисных центрах МВД и других учреждениях.

Мы открыты для сотрудничества с ветеранами из всех подразделений Сил безопасности и обороны и готовы активно привлекать их к работе,

– заверил он.

По его словам, одной из ключевых задач МВД, прежде всего, является сохранение и использование опыта людей, прошедших войну. В ведомстве убеждены, что боевой и профессиональный опыт ветеранов укрепляет потенциал всей системы.

В министерстве также привели примеры успешного трудоустройства ветеранов. Среди них – защитник Мариуполя и боец бригады "Азов" Михаил Слабошевский, который после потери обеих ног работает оператором Службы 112 в Киеве.

Также в системе МВД работает ветеран Богдан Билинский, который после потери руки на войне стал помощником ректора по работе с ветеранами во Львовском государственном университете внутренних дел, а бывший военнослужащий НГУ Богдан Шин, потерявший зрение, сейчас работает специалистом по контролю качества звонков в ГП "ИНФОТЕХ".

Ветеран Сергей Назаренко, который до войны был хореографом шоу "Танцы со звездами", а во время службы в Центре спецназначения "Омега" НГУ получил тяжелое ранение и лишился ноги, после реабилитации продолжил передавать боевой опыт военнослужащим и планирует вернуться на службу.

После тяжелого ранения нашел работу в сервисном центре МВД и ветеран Нацгвардии Александр Шинкаренко, который сегодня консультирует граждан, проводит практические экзамены и участвует в оказании государственных услуг.

Кроме того, после ранений и протезирования ветераны Максим Валеватый, служивший в штурмовой бригаде Нацполиции "Лють", и Ярослав Шаркий, проходивший службу в ВСУ, стали инструкторами по тактической медицине. Сейчас они обучают курсантов не только практическим навыкам, но и передают собственный боевой опыт и знания.

Важно. Актуальные вакансии размещены на портале "МВД: Твоя поддержка" – информационном ресурсе, где ветераны могут выбрать должность в органах, подразделениях и учреждениях системы МВД. Раздел "Трудоустройство".