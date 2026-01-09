Звонки, угрозы и "выезды на дом": как реагировать на давление коллекторов
- Коллекторы имеют право напоминать о долге, но им запрещено угрожать, унижать должника или контактировать с третьими лицами.
- В случае превышения полномочий коллекторами, должники могут обращаться в НБУ, полицию или суд для защиты своих прав.
Многие украинцы с просроченными кредитами испытывают чрезмерное давление со стороны коллекторов и микрофинансовых организаций. Это проявляется в постоянных звонках, угрозах родственникам, сообщениях в мессенджерах и даже в попытках запугать человека полицией.
Что не могут делать коллекторы?
Деятельность коллекторов регулируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№ 1349-IX) и другими нормативными актами, пишет 24 Канал.
Они имеют право напоминать о долге, но только в рамках закона и четко установленных правил. По закону коллекторы могут звонить в рабочее время, отправлять письменные сообщения и обращаться в суд для взыскания долга.
Важно! В то же время им строго запрещено угрожать или унижать должника, контактировать с родственниками, работодателями или другими третьими лицами, портить имущество или преследовать человека, а также звонить ночью или делать это чрезмерно часто.
Как защитить себя от незаконного давления коллекторов?
Если вы чувствуете, что коллектор превышает свои полномочия, важно действовать системно и документировать каждый случай нарушения, уточняют в "Юридической газете".
Записывайте звонки, сохраняйте скриншоты сообщений и сообщайте коллектору, что знаете свои права.
Кроме того, можно обратиться в Национальный банк Украины, который осуществляет надзор за коллекторскими компаниями. В сложных случаях следует привлекать юриста, чтобы составить жалобы, заявления или подготовить иск в суд.
Куда обращаться при нарушении закона коллекторами?
Если МФО или коллектор превышает свои полномочия, должник имеет несколько инструментов защиты.
Можно подать жалобу в НБУ, обратиться в полицию в случаях угроз или преследования, а также подать иск в суд для защиты чести, достоинства и получения компенсации морального вреда.
Что нужно знать о процедуре банкротства?
С 2025 года в Украине введены обновленные правила банкротства, среди которых ключевую роль играет процедура превентивной реструктуризации. Она дает возможность избежать полного банкротства, позволяя реструктуризировать долги и договориться с кредиторами.
Для физического лица инициировать банкротство возможно только при определенных условиях. Основные критерии это существенная задолженность, отсутствие имущества, с которого можно взыскать долги, а также другие признаки неплатежеспособности.
Это создает механизм защиты для должников, одновременно предоставляя им шанс легально урегулировать финансовые проблемы.