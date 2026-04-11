Папа в "декрете": как мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком может оформить как мать, так и отец. В этом плане родители имеют одинаковые права и могут воспитывать ребенка до его 3-летнего возраста.

Предоставляется ли "декретный отпуск" для мужчин?

Отпуск по уходу за ребенком для отца возможен даже во время войны. Его может оформить не только мать, но и отцу или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Валентина Литвин.

Специалист рассказала, что такое право родителей предусмотрено статьей 179 Кодекса законов о труде и статьей 18 Закона Украины "Об отпусках". Ключевым в этом вопросе остается не пол, а именно факт ухода за ребенком.

На практике это выглядит так: мать может выйти на работу, а отец подает заявление работодателю и оформляет отпуск на себя, соответственно все выплаты (если они предусмотрены) также получает тот, кто находится в отпуске. То есть законодательство Украины в этом вопросе предусматривает равные права для мужчин и женщин,

– рассказала Валентина Литвин.

Министерство обороны сообщило, что другие правила действуют для военных. В большинстве случаев им не предоставляется отпуск в связи с рождением ребенка или "декрет". Но они имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения. Такой отдых можно оформить на 10 дней с дополнительными 4 днями на проезд.

Что еще стоит знать об отпуске по уходу за ребенком для мужчин?