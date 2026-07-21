Действует другая норма закона: Верховный Суд не разрешил супругам разделить квартиру

Если имущество было приобретено в браке, но на средства одного из супругов, то в соответствии с Семейным кодексом совместное право собственности супругов на такую вещь может быть опровергнуто. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях правовой режим имущества можно изменить на личный.

Когда имущество, приобретенное в браке, может считаться личным

Важную роль в разрешении споров о совместной собственности или личном владении играет то, за какие именно средства оно было приобретено. Даже вещи, появившиеся у супругов, можно считать личными. В каких именно случаях – объяснил Верховный Суд.

Совместное имущество супругов по закону считается таковым, если оно было приобретено за общие средства или за доход от совместного труда. Но бывают случаи, когда источником приобретения имущества были личные средства одного из супругов.

Именно такое дело рассмотрели в суде. Женщина обратилась с просьбой разделить имущество супругов. Спор возник из-за квартиры. Истица считала, что имеет право собственности на половину жилья, поскольку оно было приобретено в 2005 году во время брака.

Однако бывший муж утверждал, что имущество является его личным. В свое время он получил в подарок 40 долей домовладения и продал их. Именно за эти средства – 76 589 гривен – супруги приобрели спорную квартиру. То есть ответчик продал свое личное имущество и купил квартиру.

Женщина при этом дала нотариальное согласие на приобретение квартиры. Поэтому, по ее мнению, имущество можно считать совместным.

В суде первой инстанции поддержали мужа, подтвердив, что квартира считается его личной. С такими доводами согласился Верховный Суд. В деле №199/9770/21 не был опровергнут факт, что имущество супруги приобрели за личные средства одного из супругов.

В данном деле ответчик доказал, что источником происхождения средств была продажа имущества, полученного им в дар. Решающим фактором для определения правового режима имущества является выяснение источника и времени его приобретения. Поскольку квартира была фактически получена путем обмена (зачета встречных требований) на личное имущество мужа, она является его личной частной собственностью,

– сообщили судьи.

В таком случае согласие другого супруга на куплю-продажу не разрешает спор и не изменяет особый характер такого имущества.

Как делится имущество после развода

Напомним, что после развода имущество, приобретенное супругами в браке, по общему правилу считается общей совместной собственностью и делится поровну. При этом не имеет значения, на кого именно оформлена квартира или кто из супругов зарабатывал больше. Не подлежит разделу только то имущество, которое принадлежало одному из супругов до вступления в брак, было получено по наследству или в дар либо приобретено за личные средства.

Если один из собственников решил продать свою долю постороннему лицу, он сначала должен письменно уведомить об этом других совладельцев, указав цену и другие условия продажи. Если совладелец не воспользуется правом преимущественной покупки, то продавец может заключить договор с любым покупателем.