Коли майно, придбане в шлюбі, може бути особистим

Важливу роль у вирішенні спорів про спільність майна чи особисте володіння грає те, за які саме кошти його придбали. Навіть речі, які з'явилися в подружжя, можна вважати особистими. У яких саме випадках – пояснив Верховний Суд.

Спільне майно подружжя за законом вважається таким, якщо його купили за спільні кошти чи за виторг від спільної праці. Але бувають випадки, коли джерелом придбання майна були особисті кошти одного з подружжя.

Саме таку справу розглянули в суді. Жінка звернулася, аби поділити майно подружжя. Спір виник через квартиру. Позивачка вважала, що має право власності на половину житла, бо його придбали у 2005 році під час шлюбу.

Проте колишній чоловік доводив, що майно – його особисте. Свого часу він отримав у дарунок 40 часток домоволодіння та продав їх. Саме за ці кошти – 76 589 гривень – подружжя придбало спірну квартиру. Тобто відповідач продав своє особисте майно та купив квартиру.

Жінка водночас надавала нотаріальну згоду на придбання квартири. Тож, на її думку, майно можна вважати спільним.

У суді першої інстанції підтримали чоловіка, підтвердивши, що квартира вважається його особистою. З такими доводами погодився Верховний Суд. У справі №199/9770/21 не було спростовано той факт, що майно подружжя придбало за особисті кошти одного з подружжя.

У цій справі відповідач довів, що джерелом походження коштів був продаж майна, отриманого ним у дарунок. Вирішальним для визначення правового режиму майна є з'ясування джерела і часу його придбання. Оскільки квартиру було фактично отримано шляхом обміну (заліку зустрічних вимог) на особисте майно чоловіка, вона є його особистою приватною власністю,

– повідомили судді.

У такому випадку згода іншого з подружжя на купівлю-продажу не вирішує спір і не змінює особливий характер такого майна.

Як ділиться майно після розлучення

Нагадаємо, що після розлучення майно, придбане подружжям у шлюбі, за загальним правилом вважається спільною сумісною власністю та ділиться порівну. При цьому не має значення, на кого саме оформлена квартира або хто з подружжя заробляв більше коштів. Не підлягає поділу лише те майно, яке належало одному з подружжя до шлюбу, було отримане у спадщину чи в подарунок або придбане за особисті кошти.

Якщо один із власників вирішив продати свою частку сторонній особі, він спочатку повинен письмово повідомити про це інших співвласників, зазначивши ціну та інші умови продажу. Якщо співвласник не скористається правом на першочерговий викуп, то продавець може укласти договір із будь-яким покупцем.