Некоторые депутаты смогут получить пожизненное денежное содержание: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, подписал новый закон. Он чествует некоторых народных депутатов, которые "являются основателями независимости Украины".

Что известно о новом законе?

Речь идет о лицах, которые поддержали ключевые акты независимости о чем отметили в Судебно-юридической газете.

Дело в том, что Владимир Зеленский подписал закон 4700-IX. Он определяет правовой статус народных депутатов:

которые являются основателями государственной независимости Украины;

приняли Декларацию о государственном суверенитете (16 июля 1990 года) и Акт провозглашения независимости (24 августа 19991 года).

Более того, новое законодательство вводит порядок чествования и выдачи соответствующих удостоверений этим депутатам. Об этом отметили в Верховной Раде еще 9 марта.

Судебно-юридическая газета отмечает: закон является показательным с "правовой точки зрения". Дело в том, что это впервые за все годы (на законодательном уровне) формализует историческую роль народных депутатов.

То есть ключевой критерий для получения статуса – это факт парламентского голосования. Но не все так просто и однозначно. Статус человеку все равно могут не предоставить. Его не получат лица, которые совершали действия против:

независимости; суверенитета; или территориальной целостности Украины.

Важно! Статус имеет пожизненный характер и может быть предоставлен посмертно.

Что предусматривает новый закон?

Основатели независимости смогут получить ряд прав, в частности:

возможность присутствовать на открытых и торжественных заседаниях Верховной Рады Украины;

обращаться в органы власти;

а также быть принятыми руководителями государственных органов.

Также эти лица будут иметь право на дипломатический паспорт для официальных поездок.

Обратите внимание! Кроме того, в законе указана возможность получать пожизненное денежное содержание – в размере 80% от заработной платы народного депутата – члена комитета.

Отдельные положения закона направлены на государственное чествование этих лиц, в частности мемориализацию их памяти и возможность присвоения их имен объектам топонимии,

– говорится в материале.

Могут ли народного депутата лишить этого статуса?

Закон действительно предусматривает возможность лишения статуса. Например, в случае осуждения за преступления против национальной безопасности или совершения действий, направленных против государственности.

Решение (как о предоставлении, так и о лишении статуса) готовит специальная комиссия. Она Председателем Верховной Рады Украины.

Однако окончательно решение формируется соответствующим распоряжением Председателя парламента.

