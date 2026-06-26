Украинцы могут получить гражданство Молдовы по упрощенной процедуре, – Свириденко

Теперь украинцы могут без проблем получить гражданство Молдовы и при этом сохранить украинское. Страна присоединилась к программе получения гражданства в упрощенном порядке.

Украинцы могут получить гражданство Республики Молдова

Теперь в список стран с упрощенной процедурой получения гражданства вошла Молдова. Соответствующее решение было принято совместно с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Об этом сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко.

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Теперь, согласно правилам, как украинцы в Молдове, так и гости из этой республики могут оформить двойное гражданство в обеих странах. Молдова теперь входит в список стран, где действует этот механизм.

Юлия Свириденко отмечает, что Украине и Молдове давно следовало пойти на такой шаг, поскольку у нас есть общая граница и обе страны стремятся вступить в Европейский Союз.

Кроме того, Республика Молдова приняла у себя большую украинскую общину, которая теперь сможет легализоваться у соседей надолго, но не терять своё родное гражданство. Также украинское гражданство будут предоставлять жителям Молдовы после сдачи экзаменов по украинскому языку, Конституции и истории Украины. В будущем Кабинет Министров планирует упростить эту процедуру.

Также необходимо урегулировать заключительный этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий,

– уточнила Свириденко.

Отдельно главы правительств стран говорили о развитии совместной транспортной инфраструктуры и создании моста между странами, чтобы появились новые возможности для граждан и бизнеса.

Перечень государств для упрощенного получения гражданства

В Украине еще в январе вступил в силу закон о множественном гражданстве, который позволяет украинцам официально иметь паспорта других государств без потери украинского гражданства. В то же время возможность получения второго паспорта зависит от перечня стран.

Киев формирует и расширяет перечень стран, граждане которых могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре. При отборе учитываются политические критерии: поддержка суверенитета Украины, санкций против РФ и членство в ЕС или НАТО. Окончательный список утверждает Кабмин, и он может меняться в зависимости от международной ситуации и позиции государств в отношении Украины