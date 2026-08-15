Не стоит откладывать: как быстро проверить задолженность по ЕСВ и заплатить штраф

Несвоевременная уплата единого социального взноса может привести не только к возникновению задолженности, но и к начислению финансовых санкций и пени. Закон предусматривает, что решение о применении штрафов принимает контролирующий орган.

Украинцы могут получить штраф, если не уплатят ЕСВ в срок

За неуплату или несвоевременную уплату уже начисленного ЕСВ в 2026 году применяется штраф в размере 20% от суммы, которая не была уплачена в установленный срок. А если единый социальный взнос вообще не был своевременно начислен, то штрафные санкции составляют 10% от доначисленной суммы за каждый полный или неполный отчетный период. Важно, что общий размер такого штрафа не может превышать 50% от суммы доначисленного взноса. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк.

Закон устанавливает срок, в который плательщик должен уплатить ЕСВ. Если по каким-либо причинам произошла просрочка, то на сумму недоимки начисляется пеня в размере 0,1% от суммы недоплаты за каждый календарный день просрочки.

Начисление начинается с первого календарного дня после истечения крайнего срока и продолжается до тех пор, пока человек не уплатит ЕСВ. Таким образом, общая сумма увеличивается с каждым днем задолженности.

Юлия Панасюк Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Если плательщик самостоятельно обнаружил, что не уплатил ЕСВ в срок, он должен определить сумму недоплаты, уплатить ее и рассчитать соответствующую пеню. При этом Закон № 2464 не предусматривает, что плательщик обязан самостоятельно определять для себя штраф за просрочку. Решение о применении штрафных санкций принимает контролирующий орган.

От штрафов освобождаются граждане, имеющие законные льготы. В настоящее время определено, что это: пенсионеры; лица с инвалидностью; ФЛП, за которых ЕСВ в необходимом размере уплачивает работодатель; мобилизованные предприниматели на условиях, установленных законом.

Для них не будет дополнительных начислений, поскольку у них и нет обязанности платить взнос. Кроме того, мобилизованные физические лица-предприниматели и некоторые самозанятые лица могут не начислять ЕСВ за себя в течение срока военной службы.

Для выполнения отдельных обязательств после демобилизации также установлены специальные сроки без применения штрафов и пени,

– уточнила эксперт.

Важно напомнить, что пока в Украине действует военное положение, у большинства ФЛП сохраняется обязанность уплачивать ЕСВ.

Наличие задолженности можно проверить самостоятельно

Граждане могут проверить состояние расчетов с помощью Электронного кабинета плательщика ГПСУ.

В личной части кабинета необходимо перейти в раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где отображается информация о начислениях, произведенных платежах, задолженности и неуплаченной пени по соответствующим видам платежей,

– пояснила Юлия Панасюк.

Проверить задолженность также можно в мобильном приложении "Моя налоговая", в чат-боте InfoTAX в Viber. ФЛП могут узнать о долгах через интегрированные сервисы портала "Дия".

Адвокат не советует откладывать на потом проверку причин возникновения задолженности. Ведь начисления могут появиться, в частности, из-за ошибок в отчетности, неправильного зачисления платежа или использования устаревших реквизитов. В соответствии с этим далее определяется порядок погашения или обжалования начисленной суммы.

Будут ли изменения в 2027 году

Отметим, что в 2027 году размер ЕСВ для ФЛП должен вырасти из-за повышения минимальной зарплаты. Правительство заложило в бюджет показатели "минималки" на уровне 9 546 гривен. Минимальный страховой взнос по ставке 22% таким образом составит 2 100 гривен 12 копеек в месяц, или 6 300 гривен 36 копеек за квартал.

В то же время это пока плановые показатели, а не окончательно установленные суммы на 2027 год. Минимальный размер зарплаты еще должен быть закреплен в Госбюджете-2027.