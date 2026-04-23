ПФУ игнорировал законное право пенсионерки и теперь должен провести индексацию за последние годы

Пенсионный фонд в Николаевской области подал апелляцию об отмене решения суда об индексации и перерасчете пенсии гражданке. Женщина требовала признать противозаконным отказ ПФУ, хотя право на увеличение выплат она имела.

В чем была проблема перерасчета пенсии для истицы?

Пенсионный фонд проиграл дело, согласно которому оскржувалася отказ в индексации пенсии. Орган должен был учесть коэффициенты увеличения показателя средней заработной платы и кроме этого повысить выплаты пенсионерке из-за того, что она позже вышла на пенсию. Такие нормы являются законными и их регулирует статья 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как оказалось, ПФУ сделал перерасчет, но с учетом средней заработной платы за 2017 – 2019 годы. Но индексация с коэффициентами 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 и 1,115 не провели.

Кроме того, истица после выхода на пенсию продолжила работать, что позволило иметь 22,5% за более поздний выход на пенсию. По этому поводу она имела даже отдельное судебное решение.

ПФУ объяснял, что не специалисты не видели основания для перерасчета. Исчисление индексации возможно при условии показателя средней заработной платы в размере 3 764,40 гривны. У истицы он составлял 7 763,17 гривны. А повышение из-за более позднего выхода на пенсию женщина получила постоянной суммой, поэтому его пересчитать нельзя в дальнейшем.

Как дело решили в суде?

Как пишет "Судебно-юридическая газета", право на индексацию пенсии женщина имела, ведь ее проводят для поддержания покупательной способности. Закон предусматривает индексацию фактического показателя средней заработной платы, использованного при исчислении пенсии.

То есть ПФУ должен был индексировать пенсию от того показателя, который был перед этим. Эта пенсионерка получала выплаты из расчета на заработную плату 2017 – 2019 годов в размере 7 763,17 гривны. Поэтому коэффициенты должны применяться именно к такой сумме.

Суд решил и ситуацию по повышению выплат за более поздний выход на пенсию. Предыдущее решение об этом вступило в силу и теперь ПФУ должен повысить ее на 22,5% от основного размера пенсии и делать это при каждом следующем перерасчете.

Так суд первой инстанции принял правильное решение, когда стал на сторону истицы, а апелляция была безосновательной.

