Накопление долгов по кредитам: как предотвратить финансовые проблемы

Накопление долгов по кредитам может привести к серьезным финансовым трудностям. Как можно предотвратить рост задолженности и поддерживать контроль над собственными финансами, читайте дальше.

Как не накапливать долги по кредиту?

Большинство украинцев попадает в долговую ловушку не из-за полного отсутствия доходов, а из-за недостаточного правового и финансового планирования, что проявляется в жизни от зарплаты до зарплаты и в импульсивных расходах за счет кредитных средств, пишет 24 Канал.

Часто заемщики не имеют накопленных резервов, поэтому временное удовольствие от покупки телефона или отпуска в кредит приводит к длительному долговому бремени, который трудно уменьшить без осознанной стратегии планирования.

Юридически важно, что законодательство Украины о потребительском кредитовании предусматривает обязанность кредитодателя полностью информировать заемщика об условиях кредита и оценивать его кредитоспособность перед заключением договора.

Это установлено в Законе Украины "О потребительском кредитовании" № 1734-VIII, который регулирует порядок предоставления потребительских займов, требования к информации, предоставляемой потребителю, и запрет одностороннего изменения условий договора кредитором.

Действуют ли ограничения на пеню и штраф по кредиту?

Кроме того, в Украине действуют четкие ограничения по размеру штрафов и пени за просрочку, которые имеют целью обезопасить заемщиков от непропорционального финансового бремени: общая сумма штрафов и пени не может превышать 50% тела кредита.

В то же время часть законодательства по микрокредитам устанавливает ограничения на ежедневную процентную ставку для таких займов до 1% в день в соответствии с изменениями, внесенных Законом № 3498-IX.

Справочно: Юридические ограничения по максимальной суммарной стоимости займа (все проценты и дополнительные платежи не могут превышать двукратного размера тела кредита) также направлены на защиту прав потребителей и уменьшение вероятности чрезмерной долговой нагрузки.

Поэтому, юридическая защита прав заемщиков и прозрачность условий кредитования – это не только формальное требование, а реальный механизм снижения риска попадания в долговую спираль

Что будет, если не платить за кредит?