ВВК признала его негодным, но не исключил из учета: что делать

Что означает заключение ВВК о негодности и почему статус остается неоформленным

Признание военнообязанного негодным к военной службе не означает автоматического исключения из воинского учета. Окончательное решение принимается только после того, как заключение ВВК утвердит комиссия. Поскольку четких сроков для такого утверждения закон не устанавливает, человек оказывается в подвешенном состоянии. Об этом рассказывают в Центре бесплатной правовой помощи.

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Пока военно-медицинская комиссия не подтвердит документы, оснований для снятия с учета нет. В этот период в реестре должна появиться отметка о непригодности по решению комиссии, но без записи о снятии с учета.

Какие конкретные шаги следует предпринять для защиты своих прав

Если в электронном реестре отсутствуют данные о решении ВВК, юристы рекомендуют действовать в письменной форме. А значит, следует подать официальное заявление в ТЦК и СП с просьбой внести сведения о негодности на основании пройденного осмотра. Также гражданам советуют следовать таким алгоритмам действий:

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Получить письменное подтверждение от ТЦК и СП о том, что вас признали негодовым и направили документы на утверждение;

Получить письменный ответ от соответствующей ВВК о том, что дело находится на рассмотрении.

Кроме того, юристы настоятельно рекомендуют оформить отсрочку от мобилизации, если для этого имеются законные основания. Хотя формально требование об отсрочке для непригодных отсутствует, это существенно минимизирует риски незаконного призыва из-за бюрократических задержек.

Чем временная негодность отличается от полного снятия с учета

Статус временной негодности не является окончательным освобождением от воинской обязанности. Обычно его назначают для лечения, восстановления после операций или травм, а также при обострении хронических заболеваний.

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По истечении установленного срока человек обязан пройти повторный медицинский осмотр. В постановлении ВВК следует тщательно проверить дату осмотра, категорию годности, установленные сроки, точные диагнозы и рекомендации по лечению.

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Как подготовиться к повторному осмотру и обжаловать решение ВВК

Повторная комиссия оценивает динамику состояния здоровья и принимает одно из решений: признать годность, годность к службе в отдельных частях, продлить временную негодность или полностью исключить из учета.

Чтобы избежать формального подхода во время повторного осмотра, юристы рекомендуют постоянно контролировать свой статус в приложении "Резерв+", заранее собирать оригиналы и копии медицинских справок, выписки о лечении и новые диагнозы. Если заключение ВВК не отражает реальное состояние здоровья, его можно обжаловать по служебной инстанции или в суде.

К слову, ВВК при проведении проверка состояния военнообязанного должна знать о текущем состоянии человека. Поэтому, согласно приказу Минобороны, медики могут получить всю необходимую информацию из системы ЭСОЗ. Или, если в системе нет каких-либо данных, человек должен самостоятельно проинформировать врачей или предоставить им физическую медицинскую карту.