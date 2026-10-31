ВЛК визнала непридатним, але не виключили з обліку: що робити

Що означає висновок ВЛК про непридатність та чому статус залишається неоформленим

Визнання військовозобов'язаного непридатним до військової служби не означає автоматичного виключення з військового обліку. Остаточне рішення ухвалюється лише після того, як висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) затвердить комісія. Оскільки чітких термінів для такого затвердження закон не встановлює, людина опиняється у підвішеному стані. Про це розповідають у Центрі безоплатної правової допомоги.

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Поки військово-лікарська комісія не підтвердить документи, підстав для виключення з обліку немає. У цей період у реєстрі має з'явитися позначка про непридатність за рішенням комісії, але без запису про зняття з обліку.

Які конкретні кроки варто зробити для захисту своїх прав

Якщо в електронному реєстрі дані про рішення ВЛК відсутні, правники рекомендують діяти письмово. А отже, варто подати офіційну заяву до ТЦК та СП з проханням внести відомості про непридатність на підставі пройденого огляду. Також громадянам радять сформувати такий алгоритм дій:

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Отримати письмове підтвердження від ТЦК та СП про те, що вас визнали непридатним і направили документи на затвердження;

Отримати письмову відповідь від відповідної ВЛК про перебування справи на розгляді.

Крім того, юристи наполегливо радять оформити відстрочку від мобілізації, якщо для цього є законні підстави. Хоча формально вимога щодо відстрочки для непридатних відсутня, це суттєво мінімізує ризики незаконного призову через бюрократичні паузи.

Чим тимчасова непридатність відрізняється від повного звільнення з обліку

Статус тимчасової непридатності не є остаточним звільненням від військовозобов'язаності. Зазвичай його призначають для лікування, відновлення після операцій чи травм, а також при загостренні хронічних захворювань.

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Після проходження встановленого терміну людина зобов'язана пройти повторний медичний огляд. У постанові ВЛК слід ретельно перевірити дату огляду, категорію придатності, встановлені строки, точні діагнози та рекомендації щодо лікування.

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Як підготуватися до повторного огляду та оскаржити рішення ВЛК

Повторна комісія оцінює динаміку стану здоров'я та ухвалює одне з рішень: визнати придатною, придатною для служби в окремих частинах, продовжити тимчасову непридатність або повністю виключити з обліку.

Щоб уникнути формального підходу під час повторного огляду, юристи рекомендують постійно контролювати свій статус у додатку Резерв+, завчасно збирати оригінали та копії медичних довідок, виписки про лікування та нові діагнози. Якщо висновок ВЛК не відображає реального стану здоров'я, його можна оскаржити у порядку підпорядкованості або в суді.

До слова, ВЛК, при проведенні перевірки стану військовозобовʼязаного, мають знати про поточний стан людини. Відтак, за наказом Міноборони, медики можуть отримати всю необхідну інформацію з системи ЕСОЗ. Або, якщо у системі немає якихось даних, то людина повинна самостійно поінформувати чи надати фізичну медкартку лікарям.