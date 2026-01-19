Укр Рус
19 января, 22:26
3

Наследство с долгами: когда кредиты умершего могут стать вашими

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Долги умершего могут перейти к наследникам, если они принимают наследство, но ответственность ограничивается стоимостью полученного имущества.
  • Не все обязательства переходят по наследству, например, личные неимущественные права, алименты и права на возмещение вреда здоровью.

Долги после смерти близкого человека могут стать неожиданным юридическим вызовом для наследников. При каких условиях финансовые обязательства переходят по наследству и что следует знать, чтобы избежать ошибок, читайте далее.

Можно ли унаследовать долги?

После смерти человека в состав наследства входят не только его активы, но и финансовые обязательства, которые не прекратились в связи со смертью. Об этом отмечает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, пишет 24 Канал.

Поэтому наследники могут столкнуться с требованиями кредиторов, если принимают наследство. Независимо от того, получают его по закону или по завещанию.

  • Если наследство принято, наследники обязаны сообщить кредитору об открытии наследственного дела, а кредитор – заявить свои требования в установленные сроки.

В то же время ответственность за долги ограничивается стоимостью полученного имущества и распределяется между наследниками пропорционально их долям.

Справочно: В то же время закон позволяет полностью избежать таких обязательств, если наследник в установленный срок официально откажется от наследства, ведь принятие его с условиями или частично – не допускается.

Какие долги не могут перейти по наследству?

В то же время не все долги и права могут перейти по наследству, уточняет "Юридическая газета". Закон исключает из этого перечня обязательства, тесно связанные с личностью умершего:

  • личные неимущественные права;
  • алименты, пенсионные и социальные выплаты;
  • право на возмещение вреда здоровью;
  • а также те обязанности, которые по своей природе не могут быть выполнены другими лицами.

Что еще следует знать о наследстве?

  • В украинском наследственном праве действует правило обязательной доли, которое ограничивает полную свободу завещания. Оно обеспечивает, что отдельные категории близких родственников в любом случае получат часть наследственного имущества, даже если они не упомянуты в завещании.

  • К таким лицам относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные муж или жена и родители.

  • Наследник имеет право не принимать наследство и добровольно отказаться от него, подав соответствующее заявление нотариусу в установленный законом срок.