Конфликт с ТЦК в Одессе

На блокпосту в Одессе произошел инцидент во время мобилизационных мероприятий. Сотрудники территориального центра и полиции остановили автомобиль. Оказалось, что водитель подозревается в нарушении правил воинского учета и находится в розыске. Группа оповещения пыталась задержать мужчину, но он оказал сопротивление. Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК.

Мужчина, который активно пытался препятствовать сотрудникам, напал на одного из них. Сначала задержанный ранил представителя территориального центра в шею предметом, похожим на нож. После этого мужчина пытался наехать на сотрудника автомобилем.

В результате пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. А мужчину задержали уже за нападение.

По данному факту правоохранительными органами начаты следственные действия для правовой квалификации действий задержанного и привлечения его к уголовной ответственности. Подчеркиваем: в условиях правового режима военного положения выполнение мер мобилизации является залогом обороноспособности государства,

– отметили в ТЦК.

В ведомстве также добавляют, что в Украине не допускаются какие-либо проявления насилия, посягательства на жизнь, здоровье или честь военнослужащих. Согласно законодательству, за такие противоправные действия должна наступать ответственность.

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Напомним, в Полтаве судят мужчину, который в феврале сбил сотрудника ТЦК во время мобилизационных мероприятий, нанеся ему серьезные травмы. Обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за препятствование законной деятельности ВСУ.

Во Львовской области также задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудника центра комплектования, а во время задержания стрелял в полицию. Нападавшему объявлено подозрение по нескольким статьям.

А в Киеве гражданину предъявлено подозрение в стрельбе в Печерском ТЦК, что грозит ему пожизненным лишением свободы. В результате инцидента шесть человек получили огнестрельные ранения.