Конфлікт із ТЦК в Одесі

На блокпосту в Одесі стався інцидент під час мобілізаційних заходів. Службовці територіального центру та поліції зупинили авто. Виявилося, що водій підозрюється в порушенні правил військового обліку й перебуває у розшуку. Група оповіщення намагалася затримати чоловіка, але він чинив опір. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК.

Чоловік, який активно намагався перешкоджати службовцям, здійснив напад на одного з них. Спочатку затриманий поранив представника територіального центру в шию предметом, схожим на ніж. Після цього чоловік намагався наїхати на службовця автомобілем.

Як наслідок, потерпілого з травмами відвезли до медичного закладу. А чоловіка затримали вже за напад.

За цим фактом правоохоронними органами розпочато слідчі дії для надання правової кваліфікації діям затриманого та притягнення його до кримінальної відповідальності. Наголошуємо: в умовах правового режиму воєнного стану виконання заходів мобілізації є запорукою обороноздатності держави,

– зауважили в ТЦК.

В органі також додають, що в Україні не допускаються будь-які прояви насильства, посягання на життя, здоров’я чи честь військовослужбовців. Згідно із законодавством, за такі протиправні дії має наставати відповідальність.

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Нагадаємо, в Полтаві судять чоловіка, який у лютому збив службовця ТЦК під час мобілізаційних заходів, спричинивши йому серйозні травми. Обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення за перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

На Львівщині також затримали чоловіка, який напав з ножем на працівника центру комплектування, а під час затримання стріляв по поліції. Нападнику оголошено підозру за кількома статтями.

А в Києві громадянин отримав підозру за стрілянину в Печерському ТЦК, що загрожує йому довічним позбавленням волі. Внаслідок інциденту шестеро осіб отримали вогнепальні поранення.