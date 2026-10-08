Полтавцю загрожує в'язниця за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України

На початку жовтня Шевченківський районний суд Полтави почав слухання щодо наїзду на службовця місцевого територіального центру. Йому загрожує покарання за те, що він заважав проводити заходи з оповіщення й до того ж травмував представника ТЦК. Про це йдеться в матеріалах справи 554/12478/26.

Зранку 16 лютого 2025 року на вулиці 23 Вересня у Полтаві службовці разом з поліціянтами проводили перевірку військово-облікових документів. Підсудний став свідком нібито протиправних дій щодо свого товариша й сам розпочав конфлікт із ТЦК.

Згідно з описом події, чоловік під час сварки нецензурно лаявся та чинив фізичний опір. Він також бив 44-річного службовця кулаком в обличчя, а потім – коли він упав – ще й вдарив ногами.

Продовжуючи перешкоджання проведенню мобілізаційних заходів та прагнучи уникнути перевірки військово-облікових документів чоловіки сіли до кабіни вантажного автомобіля SCANIA та залишили місце події. Під час спроби припинити зазначені дії службовець застрибнув на підніжку автомобіля, втратив рівновагу, впав та потрапив під його колесо, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження,

– йдеться в матеріалах справи.

Цю справу правоохоронці кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху. Але пізніше слідство почали вести вже за фактом цілеспрямованого перешкоджання ЗСУ.

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Чоловік на вантажівці наїхав на службовця ТЦК в Полтаві / Скриншот

Надалі за клопотанням прокурора судовий процес буде відбуватися в закритому режимі. Підозрюваний може отримати покарання в вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, згідно з частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Остаточний вирок визначить суддя.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині вже судили чоловіка, який напав на службовців центру комплектування та вимагав припинити мобілізацію. Обвинувачений отримав один рік умовно та сплатив штрафи, визнавши свою провину й компенсувавши моральну шкоду ЗСУ.