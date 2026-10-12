Інцидент трапився 11 жовтня на вулиці Тарнавського у місті Шептицький. Під час оповіщення населення 47-річний чоловік раптово вдарив ножем у шию 43-річного працівника ТЦК та втік із місця злочину. Про це повідомляє Національна поліція.

Як затримували нападника та в якому стані потерпілі?

Колеги пораненого військового, який є учасником бойових дій, одразу надали йому першу допомогу та викликали медиків. Наразі стан потерпілого оцінюють як задовільний. Тим часом правоохоронці розгорнули пошукову операцію та швидко вистежили нападника.

Коли група оперативного реагування спробувала затримати втікача, той дістав пневматичний пістолет. Унаслідок стрілянини 40-річний оперативник зазнав тілесних ушкоджень, проте зловмисника все ж вдалося затримати.

Яке покарання загрожує зловмиснику?

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Йдеться про замах на вбивство під час виконання службових обов'язків та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Луцьку невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК, які охороняли режимний об'єкт, унаслідок чого один із військових дістав поранення.