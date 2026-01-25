Это не просто угроза: за что действительно могут лишить родительских прав

Лишение родительских прав применяется только в исключительных случаях и исключительно по решению суда. Какие обстоятельства считают достаточными основаниями и как эта процедура действует на практике, читайте дальше.

Какие основания для лишения родительских прав в Украине?

Лишение родительских прав реальный судебный механизм защиты ребенка, который применяют только в случаях, прямо определенных законом. Он применяется не для наказания родителей, а устранение угрозы жизни, здоровью или нормальному развитию ребенка.

Интересно Право на внуков: как бабушке и дедушке отстоять общение с ребенком по закону

Основания для такого решения четко закреплены в статье 164 Семейного кодекса Украины. Суд может лишить родительских прав, если родители:

не забрали ребенка из роддома и длительное время не проявляли заботу;

системно уклоняются от воспитания и обеспечения образования;

жестоко обращаются с ребенком;

страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией;

эксплуатируют ребенка или принуждают к попрошайничеству;

или были осуждены за умышленное преступление против ребенка.

Важно, что этот перечень является исчерпывающим и не может толковаться произвольно. Решение принимает исключительно суд, с обязательным участием органов опеки и попечительства, которые предварительно исследуют условия жизни ребенка и поведение родителей.

Важно! Без доказанных фактов, предусмотренных законом, лишение родительских прав невозможно.

Кто может инициировать лишение родительских прав?

Инициировать судебное разбирательство могут не только один из родителей, но и опекун, попечитель, лицо или учреждение, в котором проживает или находится ребенок. Также это может быть орган опеки и попечительства, прокурор и даже сам ребенок с 14 лет.

Справочно: Дела обычно подаются по месту жительства ответчика, однако в случае невозможности его установления закон позволяет альтернативные варианты подсудности, в частности одновременное обращение с требованием о взыскании алиментов.

Важно, что лишение родительских прав имеет индивидуальный характер. Судебное решение касается только конкретного ребенка, в отношении которого доказано неправомерное поведение родителей. В отношении других детей в этой же семье родительские права могут сохраняться.

Какие последствия лишения родительских прав?

Правовые последствия такого решения являются существенными согласно статьей 166 СКУ. Родители теряют право воспитывать ребенка, представлять его интересы, определять место жительства, давать согласие на усыновление, а также право на содержание от ребенка в будущем и наследование по закону.

В то же время лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать ребенка. Суд может одновременно решить вопрос о взыскании алиментов, которые уплачиваются в пользу другого родителя, законного представителя или учреждения, где находится ребенок.

Как платят алименты в Украине?