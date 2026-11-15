Не пришли в ТЦК по повестке: когда грозит штраф и как его избежать

Если человек получил повестку с требованием явиться в ТЦК, он должен прийти именно в тот день и в то время, которые указаны. Однако на практике в случае пропуска этого срока на 1 – 2 дня сотрудники не возбуждают административное производство.

Будет ли штраф за пропуск срока явки в ТЦК

Согласно закону, военнообязанный должен явиться в центр комплектования именно в тот срок, который ему указали в повестке. Если этот срок пропущен, то у сотрудников есть основания наложить штраф. Однако важную роль играет тот факт, была ли причина неявки уважительной, и не начнут ли в ТЦК по собственной инициативе административное производство. Об этом сообщил адвокат Павел Гретченко на портале "Юристы.ua".

По словам эксперта, в Кодексе Украины об административных правонарушениях нет понятия "опоздание". То есть неявка в установленный срок является нарушением, даже если человек явился в ТЦК на следующий день.

Ситуация зависит от уважительности причин и внутреннего регламента конкретного ТЦК. Чтобы избежать штрафа, действуют следующие правила. В случае если вы опаздываете по обстоятельствам, которые закон признает уважительными, штрафа не будет, но их нужно подтвердить документально,

– отметил адвокат.

Павел Гретченко добавил, что весомой причиной признается:

болезнь, подтвержденная больничным листом или медицинской справкой;

смерть близкого родственника;

стихийное бедствие, военные действия или другие обстоятельства, которые физически сделали невозможным своевременный приезд.

Если по каким-либо обстоятельствам лицо не явилось по повестке, то об этом необходимо сообщить в центр комплектования в течение трех суток с даты, указанной в повестке. При таких условиях человеку предоставляется еще 7 дней для явки.

На практике руководители центров комплектования часто не возбуждают административное производство (ведь цель вызова достигнута – данные будут уточнены). Однако гарантии этого нет, это исключительно решение начальника. Кроме того, несколько дней, связанных с рабочей нагрузкой СП ТЦК, фактически не принимаются во внимание,

– написал Павел Гретченко.

Напомним, повестки военнообязанным могут отправлять по почте. Игнорировать такое уведомление без уважительных причин тоже нельзя, так как это грозит административной ответственностью наравне с неявкой по повестке, которую человек получил "на руки".

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