Принудительная доставка в военкомат возможна даже при полном отсутствии документов, поскольку личность устанавливается по электронным реестрам. При этом срок административного задержания строго ограничен тремя часами.

Установление личности лица, не имеющего при себе документов

Отсутствие паспорта или военного билета во время проверки дает правоохранителям основание для задержания человека. Получить информацию сотрудники могут через государственные электронные системы, в частности реестры МВД, демографический реестр и базу "Оберег". Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Эксперт уточнил, что ТЦК не является правоохранительным органом и не обладает неограниченными полномочиями по розыску граждан. В предусмотренных законом случаях административное задержание и доставку военнообязанных осуществляют уполномоченные сотрудники Национальной полиции.

Гончаренко отметил, что законодательство предусматривает возможность получения и использования центрами комплектования информации о военнообязанных из государственных реестров. Так, данные в реестре "Оберег" могут обновляться путем электронного взаимодействия с другими государственными информационными системами.

Даниил Гончаренко Старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" В частности, это могут быть сведения о месте проживания, персональные данные, семейное положение и другая информация, необходимая для ведения воинского учета.

Кроме того, сведения, которые человек предоставляет через государственные электронные услуги, могут попадать в соответствующие государственные реестры, откуда передаваться в "Оберег" в рамках предусмотренного законом обмена данными.

Полученные законным путем данные ТЦК может использовать для уточнения военно-учетных сведений, проверки информации о лице и организации оповещения. В то же время любое использование персональных данных должно соответствовать определенным законом полномочиям и целям их обработки,

– отметил юрист.

Алгоритм защиты после задержания

Как показывает практика, полиция действительно может задержать человека, если он не предъявил свои военно-учетные данные. Это необходимо не для мобилизации, а для установления личности.

Как пояснил юрист Владислав Дерий на платформе "Юристы.ua", после задержания сначала следует немедленно уведомить родных и адвоката, отправив точные координаты, геолокацию и время задержания. Согласно ведомственным инструкциям и законодательству, лицу обязаны предоставить возможность связаться с адвокатом, а изымать телефон без официального оформления запрещено.

Дайте родственникам четкое поручение: срочно сфотографировать или привезти в ТЦК оригиналы паспорта; РНОКПП; военно-учетного документа; любых документов, подтверждающих право на отсрочку или бронирование; а также все имеющиеся медицинские выписки, амбулаторную карту, результаты обследований,

– отметил юрист.

Ограничение в три часа и составление протокола

Владислав Дерий напомнил, что гражданин имеет право выяснить свой официальный статус и потребовать составления протокола об административном задержании по статье 261 КУоАП. Срок такого задержания по закону не может превышать трех часов с момента фактической остановки.

Категорически не рекомендуется подписывать пустые бланки или заявления о якобы добровольном согласии на мобилизацию. В случае несогласия с действиями должностных лиц следует собственноручно делать оговорку на бланке перед подписью и требовать копии всех оформленных документов.

Прохождение комиссии и способы защиты прав

Если человека сразу направляют на военно-врачебную комиссию без сдачи обязательных анализов или изучения медицинской карты, это является нарушением установленной процедуры медосмотра.

Обязательно сообщайте каждому врачу обо всех хронических заболеваниях, травмах и жалобах. Требуйте проведения обязательных обследований и предоставления возможности приложить медицинские выписки, которые привезут родные. В случае игнорирования жалоб требуйте предоставить копию постановления ВВК для его обжалования в областную ВВК или суд,

– написал Владислав Дерий.

В случае удержания более трех часов или блокирования доступа адвоката родные могут обращаться на линию 102 с заявлением о незаконном лишении свободы.

Также в подобных ситуациях подается срочная жалоба следственному судье местного суда в порядке статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса для немедленного освобождения.

Напомним, розыск военнообязанных сотрудниками ТЦК является незаконным. Ранее апелляционный суд признал, что отметка "Разыскивается ТЦК и СП" в "Резерв+" носит исключительно информационный характер и не имеет законной силы.

Поэтому теперь военнообязанные в случае нарушений получают отметку об обращении ТЦК в органы Национальной полиции.