Установление личности лица, не имеющего при себе документов

Отсутствие паспорта или военного билета во время проверки дает правоохранителям основание для задержания человека. Получить информацию сотрудники могут через государственные электронные системы, в частности реестры МВД, демографический реестр и базу "Оберег". Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

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Эксперт уточнил, что ТЦК не является правоохранительным органом и не обладает неограниченными полномочиями по розыску граждан. В предусмотренных законом случаях административное задержание и доставку военнообязанных осуществляют уполномоченные сотрудники Национальной полиции.

Гончаренко отметил, что законодательство предусматривает возможность получения и использования центрами комплектования информации о военнообязанных из государственных реестров. Так, данные в реестре "Оберег" могут обновляться путем электронного взаимодействия с другими государственными информационными системами.

Даниил Гончаренко Старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" В частности, это могут быть сведения о месте проживания, персональные данные, семейное положение и другая информация, необходимая для ведения воинского учета.

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Кроме того, сведения, которые человек предоставляет через государственные электронные услуги, могут попадать в соответствующие государственные реестры, откуда передаваться в "Оберег" в рамках предусмотренного законом обмена данными.

Полученные законным путем данные ТЦК может использовать для уточнения военно-учетных сведений, проверки информации о лице и организации оповещения. В то же время любое использование персональных данных должно соответствовать определенным законом полномочиям и целям их обработки– отметил юрист.

Алгоритм защиты после задержания

Как показывает практика, полиция действительно может задержать человека, если он не предъявил свои военно-учетные данные. Это необходимо не для мобилизации, а для установления личности.

Как пояснил юрист Владислав Дерий на платформе "Юристы.ua", после задержания сначала следует немедленно уведомить родных и адвоката, отправив точные координаты, геолокацию и время задержания. Согласно ведомственным инструкциям и законодательству, лицу обязаны предоставить возможность связаться с адвокатом, а изымать телефон без официального оформления запрещено.

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Дайте родственникам четкое поручение: срочно сфотографировать или привезти в ТЦК оригиналы паспорта; РНОКПП; военно-учетного документа; любых документов, подтверждающих право на отсрочку или бронирование; а также все имеющиеся медицинские выписки, амбулаторную карту, результаты обследований– отметил юрист.

Ограничение в три часа и составление протокола

Владислав Дерий напомнил, что гражданин имеет право выяснить свой официальный статус и потребовать составления протокола об административном задержании по статье 261 КУоАП. Срок такого задержания по закону не может превышать трех часов с момента фактической остановки.

Категорически не рекомендуется подписывать пустые бланки или заявления о якобы добровольном согласии на мобилизацию. В случае несогласия с действиями должностных лиц следует собственноручно делать оговорку на бланке перед подписью и требовать копии всех оформленных документов.

Прохождение комиссии и способы защиты прав

Если человека сразу направляют на военно-врачебную комиссию без сдачи обязательных анализов или изучения медицинской карты, это является нарушением установленной процедуры медосмотра.

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Обязательно сообщайте каждому врачу обо всех хронических заболеваниях, травмах и жалобах. Требуйте проведения обязательных обследований и предоставления возможности приложить медицинские выписки, которые привезут родные. В случае игнорирования жалоб требуйте предоставить копию постановления ВВК для его обжалования в областную ВВК или суд– написал Владислав Дерий.

В случае удержания более трех часов или блокирования доступа адвоката родные могут обращаться на линию 102 с заявлением о незаконном лишении свободы.

Также в подобных ситуациях подается срочная жалоба следственному судье местного суда в порядке статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса для немедленного освобождения.

Напомним, розыск военнообязанных сотрудниками ТЦК является незаконным. Ранее апелляционный суд признал, что отметка "Разыскивается ТЦК и СП" в "Резерв+" носит исключительно информационный характер и не имеет законной силы.

Поэтому теперь военнообязанные в случае нарушений получают отметку об обращении ТЦК в органы Национальной полиции.