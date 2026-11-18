В Украине практически сошли на нет уличные конфликты, связанные с так называемой принудительной "бусификацией" военнообязанных. Благодаря привлечению военных правоохранителей и более жесткому контролю за работой медицинских комиссий армия ежемесячно пополняется примерно 30 тысячами человек, среди которых преобладают бойцы, готовые к боевым действиям.

Напряжение во время мобилизационных мероприятий якобы снизилось

Существенное снижение напряженности во время мобилизационных мероприятий фиксируется, в частности, по результатам мониторинга открытых источников информации. Сейчас позорных случаев, когда на улицах военнообязанных задерживали и перевозили в микроавтобусах, по словам члена Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, якобы стало меньше. Об этом парламентарий рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

Вениславский отметил, что уменьшить количество инцидентов и нарушений со стороны сотрудников ТЦК и СП удалось благодаря комплексу мер, в частности регулярному привлечению к патрулированию бойцов Военной службы правопорядка.

Больше подготовленных бойцов на передовую

Наряду с улучшением дисциплины во время оповещения существенно изменился и качественный состав мобилизованных. В Украине ежемесячно удается стабильно мобилизовать примерно 30 тысяч человек. Благодаря более тщательному контролю за работой военно-медицинских комиссий удалось сократить количество случаев, когда в армию принимали людей, неспособных нести военную службу.

В целом, благодаря повышению качества состава мобилизованных граждан Украины, которые могут быть реально задействованы в боевых действиях, мы удовлетворяем потребности, формируемые Генеральным штабом,

– подчеркнул народный депутат.

Парламентарий добавил, что старые проблемы в системе мобилизации еще не исчезли полностью, однако новых системных сбоев пока не возникает. В то же время профильный комитет парламента до сих пор ожидает от Министерства обороны пакет комплексных законодательных изменений, направленных на более справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди граждан.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК за незаконную постановку на воинский учет. Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Вячеслав Кирда, при применении нового закона могут возникать сложности.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ранее подписал приказ об усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий, чтобы предотвратить мобилизацию непригодных граждан и побороть коррупцию.