Напруга під час мобілізаційних заходів нібито стала меншою

Суттєве зниження напруги під час мобілізаційних заходів фіксують, зокрема, за результатами моніторингу відкритих джерел інформації. Зараз ганебних випадків, коли на вулицях військовозобов'язаних затримували й перевозили в мікроавтобусах, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, нібито стало менше. Про це парламентар розповів у інтерв'ю виданню РБК-Україна.

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Веніславський зазначив, що зменшити кількість інцидентів та порушень із боку працівників ТЦК та СП вдалося завдяки комплексу заходів, зокрема регулярному залученню до патрулів бійців Військової служби правопорядку.

Більше підготовлених бійців на передову

Поряд із покращенням дисципліни під час оповіщення суттєво змінився і якісний склад мобілізованих. В Україні щомісяця вдається стабільно мобілізувати приблизно 30 тисяч осіб. Завдяки кращому нагляду за військово-лікарськими комісіями, вдалося зменшити випадки, коли до війська брали людей, які не здатні нести військову службу.

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Загалом завдяки підвищенню якості складу мобілізованих громадян України, що можуть бути реально залучені до бойових дій, ми задовольняємо потреби, які формує Генеральний штаб– підкреслив народний депутат.

Парламентар додав, що старі проблеми в системі мобілізації ще не зникли повністю, однак нових системних збоїв наразі не виникає. Водночас профільний комітет парламенту досі очікує від Міністерства оборони пакет комплексних законодавчих змін, спрямованих на більш справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед громадян.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає штраф у розмірі 170 тисяч гривень для службовців ТЦК за незаконне взяття на військовий облік. Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Вячеслав Кирда, в застосуванні нового закону можуть виникати складнощі.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий раніше підписав наказ про посилення контролю над роботою військово-лікарських комісій, щоб запобігти мобілізації непридатних громадян і подолати корупцію.