Напряжение во время мобилизационных мероприятий якобы снизилось

Существенное снижение напряженности во время мобилизационных мероприятий фиксируется, в частности, по результатам мониторинга открытых источников информации. Сейчас позорных случаев, когда на улицах военнообязанных задерживали и перевозили в микроавтобусах, по словам члена Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, якобы стало меньше. Об этом парламентарий рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

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Вениславский отметил, что уменьшить количество инцидентов и нарушений со стороны сотрудников ТЦК и СП удалось благодаря комплексу мер, в частности регулярному привлечению к патрулированию бойцов Военной службы правопорядка.

Больше подготовленных бойцов на передовую

Наряду с улучшением дисциплины во время оповещения существенно изменился и качественный состав мобилизованных. В Украине ежемесячно удается стабильно мобилизовать примерно 30 тысяч человек. Благодаря более тщательному контролю за работой военно-медицинских комиссий удалось сократить количество случаев, когда в армию принимали людей, неспособных нести военную службу.

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В целом, благодаря повышению качества состава мобилизованных граждан Украины, которые могут быть реально задействованы в боевых действиях, мы удовлетворяем потребности, формируемые Генеральным штабом– подчеркнул народный депутат.

Парламентарий добавил, что старые проблемы в системе мобилизации еще не исчезли полностью, однако новых системных сбоев пока не возникает. В то же время профильный комитет парламента до сих пор ожидает от Министерства обороны пакет комплексных законодательных изменений, направленных на более справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди граждан.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК за незаконную постановку на воинский учет. Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Вячеслав Кирда, при применении нового закона могут возникать сложности.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ранее подписал приказ об усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий, чтобы предотвратить мобилизацию непригодных граждан и побороть коррупцию.