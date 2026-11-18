Вениславский отметил, что в Украине стало меньше случаев "бусификации" / Фото UkraineMediaCenter
В Украине практически сошли на нет уличные конфликты, связанные с так называемой принудительной "бусификацией" военнообязанных. Благодаря привлечению военных правоохранителей и более жесткому контролю за работой медицинских комиссий армия ежемесячно пополняется примерно 30 тысячами человек, среди которых преобладают бойцы, готовые к боевым действиям.
Напряжение во время мобилизационных мероприятий якобы снизилось
Существенное снижение напряженности во время мобилизационных мероприятий фиксируется, в частности, по результатам мониторинга открытых источников информации. Сейчас позорных случаев, когда на улицах военнообязанных задерживали и перевозили в микроавтобусах, по словам члена Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, якобы стало меньше. Об этом парламентарий рассказал в интервью изданию РБК-Украина.
Вениславский отметил, что уменьшить количество инцидентов и нарушений со стороны сотрудников ТЦК и СП удалось благодаря комплексу мер, в частности регулярному привлечению к патрулированию бойцов Военной службы правопорядка.
Больше подготовленных бойцов на передовую
Наряду с улучшением дисциплины во время оповещения существенно изменился и качественный состав мобилизованных. В Украине ежемесячно удается стабильно мобилизовать примерно 30 тысяч человек. Благодаря более тщательному контролю за работой военно-медицинских комиссий удалось сократить количество случаев, когда в армию принимали людей, неспособных нести военную службу.
В целом, благодаря повышению качества состава мобилизованных граждан Украины, которые могут быть реально задействованы в боевых действиях, мы удовлетворяем потребности, формируемые Генеральным штабом
Парламентарий добавил, что старые проблемы в системе мобилизации еще не исчезли полностью, однако новых системных сбоев пока не возникает. В то же время профильный комитет парламента до сих пор ожидает от Министерства обороны пакет комплексных законодательных изменений, направленных на более справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди граждан.
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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК за незаконную постановку на воинский учет. Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Вячеслав Кирда, при применении нового закона могут возникать сложности.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ранее подписал приказ об усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий, чтобы предотвратить мобилизацию непригодных граждан и побороть коррупцию.
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