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14 июля, 12:43
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Верховная Рада вновь продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Дарья Смородская

На заседании Верховной Рады 14 июля народные депутаты поддержали законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Это уже 20-е решение народных избранников о продлении действия особого режима.

Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены

Президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта – о продлении мобилизации и военного положения. Он предлагает продлить военное положение со 2 августа до 31 октября 2026 года. Во вторник, 14 июля, народные депутаты поддержали эту инициативу, сообщает 24 Канал.

Военное положение было введено в начале полномасштабного вторжения. Это решение продлило правовой режим, необходимый для безопасности и обороны государства. За подобное решение Верховная Рада проголосовала в 20-й раз.

313 депутатов высказались "за" продление военного положения. Против этого решения выступили двое народных депутатов.

Народные избранники также поддержали продление мобилизационных мер. "За" – 311 голосов. Против выступили два народных депутата, а один воздержался.

Далее продление военного положения и мобилизации должны утвердить своими подписями председатель парламента и президент.

Военное положение действует с 24 февраля 2022 года. Затем его продлевали каждые три месяца.

  • 24 февраля – 25 мая 2022 года;
  • 25 мая – 23 августа 2022 года;
  • 23 августа – 21 ноября 2022 года;
  • 21 ноября 2022 года – 19 февраля 2023 года;
  • 19 февраля – 20 мая 2023 года;
  • 20 мая – 18 августа 2023 года;
  • 18 августа – 15 ноября 2023 года;
  • 15 ноября 2023 года – до 14 февраля 2024 года;
  • 4 мая – 11 августа 2024 года;
  • 12 августа – 9 ноября 2024 года;
  • 10 ноября 2024 года – 8 февраля 2025 года;
  • 8 февраля – 9 мая 2025 года;
  • 9 мая – 6 августа 2025 года;
  • 7 августа – 5 ноября 2025 года;
  • 5 ноября 2025 г. – 3 февраля 2026 г.;
  • 3 февраля – 4 мая 2026 года;
  • 4 мая – 2 августа 2026 года;
  • 2 августа – 31 октября 2026 года.

 

 

 

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