Верховная Рада вновь продлила военное положение и мобилизацию в Украине
На заседании Верховной Рады 14 июля народные депутаты поддержали законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Это уже 20-е решение народных избранников о продлении действия особого режима.
Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены
Президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта – о продлении мобилизации и военного положения. Он предлагает продлить военное положение со 2 августа до 31 октября 2026 года. Во вторник, 14 июля, народные депутаты поддержали эту инициативу, сообщает 24 Канал.
Военное положение было введено в начале полномасштабного вторжения. Это решение продлило правовой режим, необходимый для безопасности и обороны государства. За подобное решение Верховная Рада проголосовала в 20-й раз.
313 депутатов высказались "за" продление военного положения. Против этого решения выступили двое народных депутатов.
Народные избранники также поддержали продление мобилизационных мер. "За" – 311 голосов. Против выступили два народных депутата, а один воздержался.
Далее продление военного положения и мобилизации должны утвердить своими подписями председатель парламента и президент.
Военное положение действует с 24 февраля 2022 года. Затем его продлевали каждые три месяца.
- 24 февраля – 25 мая 2022 года;
- 25 мая – 23 августа 2022 года;
- 23 августа – 21 ноября 2022 года;
- 21 ноября 2022 года – 19 февраля 2023 года;
- 19 февраля – 20 мая 2023 года;
- 20 мая – 18 августа 2023 года;
- 18 августа – 15 ноября 2023 года;
- 15 ноября 2023 года – до 14 февраля 2024 года;
- 4 мая – 11 августа 2024 года;
- 12 августа – 9 ноября 2024 года;
- 10 ноября 2024 года – 8 февраля 2025 года;
- 8 февраля – 9 мая 2025 года;
- 9 мая – 6 августа 2025 года;
- 7 августа – 5 ноября 2025 года;
- 5 ноября 2025 г. – 3 февраля 2026 г.;
- 3 февраля – 4 мая 2026 года;
- 4 мая – 2 августа 2026 года;
- 2 августа – 31 октября 2026 года.