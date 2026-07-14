Верховная Рада вновь продлила военное положение и мобилизацию в Украине

На заседании Верховной Рады 14 июля народные депутаты поддержали законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Это уже 20-е решение народных избранников о продлении действия особого режима.

Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены

Президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта – о продлении мобилизации и военного положения. Он предлагает продлить военное положение со 2 августа до 31 октября 2026 года. Во вторник, 14 июля, народные депутаты поддержали эту инициативу, сообщает 24 Канал.

Военное положение было введено в начале полномасштабного вторжения. Это решение продлило правовой режим, необходимый для безопасности и обороны государства. За подобное решение Верховная Рада проголосовала в 20-й раз.

313 депутатов высказались "за" продление военного положения. Против этого решения выступили двое народных депутатов.

Народные избранники также поддержали продление мобилизационных мер. "За" – 311 голосов. Против выступили два народных депутата, а один воздержался.

Далее продление военного положения и мобилизации должны утвердить своими подписями председатель парламента и президент.

Военное положение действует с 24 февраля 2022 года. Затем его продлевали каждые три месяца.