Не успели запустить: новое правительство отменило решение предыдущего Кабмина о бронировании

Координационный центр по бронированию военнообязанных в Украине создавать не будут. Новое правительство отказалось от его формирования.

Почему центр не будут создавать

Кабмин отменил постановление предыдущего правительства "Некоторые вопросы создания Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Правительство Юлии Свириденко разработало и приняло соответствующее постановление 8 июля 2026 года. Однако официально его так и не опубликовали.

Документ предусматривал создание Координационного центра, который работал бы в качестве консультативно-совещательного органа при правительстве.

Он должен был выполнять несколько важных задач:

координировать работу государственных органов и искать решения проблемных вопросов, возникающих в сфере бронирования;

рассматривать предложения об определении тех или иных предприятий и организаций как критически важных для государства.

Государственные органы должны были бы учитывать выводы Координационного центра относительно критичности предприятий и компаний.

Почему правительство отменило постановление

При утверждении постановления предполагалось, что разработчик доработает документ с учетом рекомендаций нескольких ведомств:

Министерства внутренних дел;

Министерства энергетики;

Министерства юстиции;

Министерства развития общин и территорий;

и СБУ.

Однако, по словам Федиенко, оказалось, что главный разработчик эти замечания так и не принял во внимание.

В связи с этим новое правительство решило отменить постановление своих предшественников.

Добавим, что ранее Александр Федиенко вместе с группой депутатов обратился к правительству с просьбой отменить постановление о создании Координационного центра по бронированию военнообязанных, объяснив, что такой орган противоречит действующему законодательству.

В то же время мнения народных депутатов относительно создания Координационного центра разделились . Одни считали, что он сделает бронирование более прозрачным. В то время как другие опасались, что, напротив, это усложнит процедуру.