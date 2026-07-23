Чому центр не створюватимуть

Кабмін скасував постанову попереднього уряду "Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Уряд Юлії Свириденко ухвалив відповідну постанову 8 липня 2026 року. Однак офіційно її так і не опублікували.

Документ передбачав створення Координаційного центру, який працював би як консультативно-дорадчий орган при уряді.

Він мав виконувати кілька важливих завдань:

координувати державні органи та шукати рішення для проблемних питань, які виникають щодо бронювання;

розглядати пропозиції про визначення тих чи інших підприємств та організацій критичними і важливими для держави.

Державні органи мали б враховувати висновки Координаційного центру щодо критичності підприємств та компаній.

Чому уряд скасував постанову

Під час затвердження постанови передбачалося, що розробник доопрацює документ, враховуючи рекомендації кількох відомств:

Міністерства внутрішніх справ;

Міністерства енергетики;

Міністерства юстиції;

Міністерства розвитку громад та територій;

та СБУ.

Однак, за словами Федієнка, виявилося, що головний розробник ці зауваження так і не взяв до уваги.

Відтак, новий уряд вирішив скасувати постанову попередників.

Додамо, що раніше Олександр Федієнко разом із групою депутатів звернувся до уряду із проханням скасувати постанову про створення Координаційного центру з бронювання військовозобов'язаних, пояснивши, що такий орган суперечить чинному законодавству.

Водночас думки народних депутатів щодо створення Координаційного центру розділилися. Одні вважали, що він зробить бронювання більш прозорим. Тоді як інші побоювалися, що, навпаки, ускладнить процедуру.