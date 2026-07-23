Почему центр не будут создавать

Кабмин отменил постановление предыдущего правительства "Некоторые вопросы создания Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Правительство Юлии Свириденко разработало и приняло соответствующее постановление 8 июля 2026 года. Однако официально его так и не опубликовали.

Документ предусматривал создание Координационного центра, который работал бы в качестве консультативно-совещательного органа при правительстве.

Он должен был выполнять несколько важных задач:

координировать работу государственных органов и искать решения проблемных вопросов, возникающих в сфере бронирования;

рассматривать предложения об определении тех или иных предприятий и организаций как критически важных для государства.

Государственные органы должны были бы учитывать выводы Координационного центра относительно критичности предприятий и компаний.

Почему правительство отменило постановление

При утверждении постановления предполагалось, что разработчик доработает документ с учетом рекомендаций нескольких ведомств:

Министерства внутренних дел;

Министерства энергетики;

Министерства юстиции;

Министерства развития общин и территорий;

и СБУ.

Однако, по словам Федиенко, оказалось, что главный разработчик эти замечания так и не принял во внимание.

В связи с этим новое правительство решило отменить постановление своих предшественников.

Добавим, что ранее Александр Федиенко вместе с группой депутатов обратился к правительству с просьбой отменить постановление о создании Координационного центра по бронированию военнообязанных, объяснив, что такой орган противоречит действующему законодательству.

В то же время мнения народных депутатов относительно создания Координационного центра разделились . Одни считали, что он сделает бронирование более прозрачным. В то время как другие опасались, что, напротив, это усложнит процедуру.