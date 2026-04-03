Женщин начали ставить на воинский учет и объявлять в розыск: нардеп объяснил причину
- Женщин в Украине объявляют в розыск и ставят на воинский учет из-за законодательных пробелов, хотя принудительной мобилизации нет.
- Народный депутат Вениславский объяснил, что в парламенте зарегистрировали законодательные акты для исправления ситуации с воинским учетом женщин.
Некоторых женщин объявили в розыск и поставили на воинский учет. Кто-то из них даже получил штраф за якобы невыполнение обязанностей. В последнее время такие случаи участились, однако есть объяснение.
Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что имели место определенные пробелы в правовом регулировании. Говорится о мобилизации женщин.
Что известно о мобилизации женщин?
Федор Вениславский отметил, когда в 2024 году готовили законопроект, то в целом ряде нормативно-правовых актов, законов о воинской обязанности, военной службе, о мобилизационной подготовке было предусмотрено, что женщины в Украине, если они были военнообязанными, могут быть мобилизованными только по их добровольному согласию.
Принудительной мобилизации женщин, несмотря на то, что они имеют военно-учетную специальность, в Украине нет,
– сказал он.
То, что касается объявления в розыск женщин, является определенным законодательным пробелом.
Важно! Народный депутат Александр Федиенко сообщил о более 50 случаях, когда женщин незаконно поставили на воинский учет или объявили в розыск. Это, вероятно, связано с неточностями в работе реестра, технологическим сбоем или злоупотреблением.
Народный депутат Вениславский объяснил, что до полномасштабного вторжения в 2022 году действовала норма, согласно которой все военнообязанные женщины находились на воинском учете.
После того как Министерство обороны Украины внесло изменения относительно этого, то те женщины, которые уже были в реестрах, не были автоматически исключены оттуда.
Поэтому возникла проблема, что те, кто ранее был внесен в реестры как военнообязанные, числятся на воинском учете, даже если по нынешнему закону у них было право не становиться на такой учет. Но иметь право не становиться и иметь право быть исключенным – это 2 разных момента,
– отметил Вениславский.
По его словам, в парламенте зарегистрировали ряд законодательных актов, которые должны исправить такой недостаток.
Мобилизация женщин: последние новости
Определенные категории женщин, в частности медики и фармацевты, должны обновлять свои военные данные и быть на воинском учете. Однако их не могут мобилизовать, если не будет добровольного согласия на это.
Женщины с медицинскими специальностями: врачи, фармацевты, медсестры, стоматологи и психологи должны становиться на воинский учет. Принудительно призвать их не могут, ведь пока нет соответствующих изменений в законодательстве.
В Верховной Раде предложили законопроект, который должен урегулировать процедуру исключения женщин с воинского учета. Это упростит механизм, если они оказались там из-за определенных ошибок.