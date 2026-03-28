Выпрыгивать из буса ТЦК не стоит: что делать, если "бусифицировали" несмотря на болезнь или отсрочку

Человеку, которого везут на полигон, не стоит пытаться "спастись" бегством, потому что это будет расцениваться как самовольное оставление части. Если же мобилизация проведена незаконно, то человек может обжаловать заключение ВВК в суде.

Адвокат Руслан Ружицкий объяснил 24 Каналу, что суды иногда отменяют приказы о мобилизации, хотя современная практика несколько усложнена.

Что делать если мобилизовали незаконно?

Если уже везут на полигон, то лучше уже ничего не делать. Если выскочить из буса – это уже будет считаться СЗЧ. Как адвокат, могу сказать, что человек получает возможность маневров, обосновав причину, почему его не стоит туда везти,

– сказал Ружицкий.

Однако если человек понимает, что это незаконно, тогда он может подать иск в суд об отмене приказа, отмене решения части о зачислении его в личный состав.

Однако, по словам адвоката, с этим сейчас трудно, потому что ранее Верховный Суд использовал неудачное слово “необратимая” мобилизация. Теперь суды начали это слово использовать и говорить, что все, если мобилизовали, то уже ничего не сделаешь. Однако есть практика, что отменяют приказ.

"Здесь есть разные ситуации. Если по состоянию здоровья человек непригоден, то здесь другая процедура – обжаловать ВВК, идти на новое ВВК, получать заключение о непригодности и уже тогда будут увольнять по состоянию здоровья. Если человек имел отсрочку или бронирование и его мобилизовали, тогда обратиться к адвокату и дальше суд", – объяснил Ружицкий.

Важно! С 1 апреля стартуют изменения по мобилизации в Украине. В Минобороны уже опровергли то, что повестки будут присылать электронно, апеллируя к тому, что для этого нет ни технических, ни законодательных условий.

