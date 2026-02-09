Могут ли дети получить квартиру или деньги в наследство

Вопрос наследования в Украине, в частности участия в нем несовершеннолетних, регулируется нормами Гражданского кодекса Украины. Закон определяет не только очередность наследников, но и особенности оформления наследства, если имущество переходит ребенку или подростку.

С какого возраста можно получить наследство в Украине?

Украинское законодательство не устанавливает минимального возраста для вступления в наследство. Право на наследование может возникнуть даже у новорожденного ребенка. В то же время порядок оформления имущества зависит от возраста наследника и уровня его гражданской дееспособности.

Согласно статьей 1241 Гражданского кодекса Украины, малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве. Независимо от содержания завещания, они должны получить не менее половины доли, которую получили бы в случае наследования по закону.

Важно! Суд может изменить размер этой доли, если есть веские обстоятельства, например характер семейных отношений.

Важно также учитывать, что вместе с имуществом наследник может получить и долговые обязательства наследодателя. Например, если по наследству переходит жилье, приобретенное в кредит, обязанность погашения долга переходит наследнику, но только в пределах стоимости полученного имущества.

Как оформляется наследство, если наследник несовершеннолетний?

Порядок оформления наследства зависит от возраста ребенка. В соответствии со статьей 1269 Гражданского кодекса Украины:

за ребенка до 14 лет заявление о принятии наследства подают родители или один из них;

подростки от 14 до 18 лет могут подать заявление самостоятельно, но с согласия родителей или опекуна.

Справочно: Если родители умерли, интересы ребенка представляют опекуны или попечители. В определенных случаях помощь в оформлении наследства оказывают органы опеки и попечительства, местные администрации или органы местного самоуправления.

Управление наследственным имуществом до совершеннолетия ребенка осуществляют родители, усыновители или законные представители.

Может ли ребенок отказаться от наследства?

Закон предусматривает, что малолетние и несовершеннолетние дети считаются такими, принявшими наследство автоматически, если от их имени не подано заявление об отказе. В то же время отказаться от наследства можно только по специальной процедуре.

Для детей от 14 до 18 лет такой отказ возможен только с согласия родителей или попечителя и с разрешения органа опеки. Для детей до 14 лет решение об отказе также принимается только с разрешения органа опеки и попечительства.

