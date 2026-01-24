Долги по алиментам: могут ли запретить выезд за границу
- Задолженность по уплате алиментов может стать основанием для временного ограничения права на выезд за границу, если превышает четыре месяца, или три месяца в случаях, касающихся содержания больного ребенка.
- После полного погашения долга исполнитель обязан отменить запрет на выезд, а информация об этом автоматически передается в Государственную пограничную службу.
Задолженность по уплате алиментов может иметь не только финансовые, но и правовые последствия. При определенных условиях она становится основанием для ограничения права на выезд за границу.
Чем грозит неуплата алиментов?
Долг по уплате алиментов может иметь не только финансовые последствия. В определенных законом случаях он становится основанием для временного ограничения права на выезд за границу.
Такой механизм прямо предусмотрен законодательством и применяется в рамках исполнительного производства. В частности, пункт 5 части первой статьи 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" позволяет временно запретить выезд лицу, которое уклоняется от исполнения судебного решения, в том числе по уплате алиментов.
Важно! Право на свободу передвижения гарантирует Конституция Украины, однако она же допускает ограничение этого права на основании закона.
Решение об ограничении выезда принимается государственным или частным исполнителем в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве". Если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за четыре месяца, исполнитель имеет право вынести мотивированное постановление о запрете выезда за пределы Украины.
Обратите внимание! В делах, касающихся содержания больного ребенка, такое постановление может быть вынесено уже при задолженности более трех месяцев.
Можно ли выехать за границу, если погасил долг по алиментам?
Ограничение действует до полного погашения долга. После уплаты задолженности исполнитель обязан отменить запрет, а информация об этом автоматически передается в Государственную пограничную службу.
Проверить наличие алиментной задолженности и связанных с ней ограничений можно через Единый реестр должников или непосредственно у исполнителя, который ведет производство.
Обязательно ли платить алименты ребенку?
Обязанность родителей содержать ребенка является прямым требованием закона, поэтому полностью избежать уплаты алиментов без правовых последствий невозможно. Государство рассматривает обеспечение потребностей ребенка как приоритет, а уклонение от этой обязанности влечет за собой как финансовую, так и юридическую ответственность.
В то же время алиментные обязательства могут быть прекращены или пересмотрены в четко определенных законом случаях. Речь идет, в частности, о достижении ребенком совершеннолетия, установления отсутствия отцовства в судебном порядке, приобретения ребенком стабильного самостоятельного дохода, его усыновления другим лицом или наступления других объективных обстоятельств, что делают невозможным дальнейшую уплату алиментов.
Закон также допускает альтернативный способ выполнения алиментной обязанности, а именно передачу недвижимого имущества в счет содержания ребенка.