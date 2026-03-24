Можно изменить, но не отказаться: Украина не меняет обязательную форму имени и отчества

В Украине не предусмотрена норма, что человек может не иметь одной важной записи в паспорте. Сейчас законодательство требует, чтобы граждане в паспорте имели установленную фамилию, имя и отчество, даже если фактически отца нет.

Обязательно ли украинцы должны иметь "отчество"?

Устаревшую норму записи имени и отчества не планируют отменять даже в новом Гражданском кодексе и оставляют эту запись обязательной. Однако это противоречит европейской интеграции Украины, хотя этот элемент сейчас остается лишь формальностью. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Смотрите также С первого дня жизни: какие права на получение наследства имеют дети

Из-за того, что люди не могут выбирать, будет ли в их паспорте строка с записью отчества, нарушается их право на имя как составляющую частной жизни, автономии личности. Украина таким образом оставляет действие устаревших советских правовых конструкций.

Даже если отца в жизни ребенка нет, при регистрации рождения в ЗАГСе спрашивают его имя и отчество. Такие нормы установлены давно статьей 28 Гражданского кодекса Украины.

Имя физического лица, которое является гражданином Украины, состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства, к которому оно принадлежит,

– говорится в статье.

Семейный кодекс определяет, что когда отца фактически нет, то строки о нем в свидетельстве о рождении заполняются по указанию матери.

Новый Гражданский кодекс изменений не предусматривает. Так отчество остается обязательной частью собственного имени.

Однако в 2021 году правовую норму исправили. Изменениями в статью 295 ГК Украины гражданам разрешили изменить отчество, если лицу исполнилось 16 лет. В 14-летнем возрасте это можно сделать с согласия родителей или опекунов. Теперь законно менять данные собственного имени, но отказаться до сих пор нельзя.

Даже через суд оспорить наличие отчества в составе имени очень трудно. В Украине – это формальность, а вопрос правоприменения не поднимается вообще. Как следствие – нарушено право человека на идентичность.

А как в мире?

В европейском праве отчество – это не обязательный элемент. Важным остается имя (или несколько имен) и фамилия.

В большинстве стран мира уникальность человека фиксируется в реестрах и по уникальным идентификаторам, а отчество в этом вопросе никакой роли не имеет.

