Юношей 2009 года рождения обяжут стать на воинский учет в 2026 году
- Юноши, которые достигнут 17 лет в 2026 году, должны стать на воинский учет с 1 января до 31 июля.
- Учет можно пройти через электронную идентификацию или лично, но он не является призывом на службу.
Юноши, которым в 2026 году исполнится 17 лет, должны стать на воинский учет призывников в определенные законом сроки. Об обязательности этой процедуры напомнили в Закарпатском областном ТЦК и СП.
Кто из юношей должен стать на учет?
В Закарпатском ОТЦК сообщили, что ребята, которые достигнут 17-летнего возраста в 2026 году, должны стать на воинский учет призывников в период с 1 января по 31 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Там отмечают, что это требование является обязательным и предусмотрено законодательством.
Порядок постановки на учет определен статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Она предусматривает два способа прохождения процедуры:
- электронную идентификацию и уточнение персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (Резерв+);
- личное обращение в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
В то же время на воинский учет призывников не ставят граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Закон также определяет уважительные причины для несвоевременной постановки на учет, при условии их документального подтверждения. Среди них - болезнь, стихийные бедствия, проживания на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, а также другие обстоятельства, что сделали невозможным электронную идентификацию или личное прибытие в ТЦК.
Важно! Если юноша не стал на учет в установленный срок, дальнейшем это можно сделать только путем личного обращения в центр комплектования. При этом отмечается, что постановка на воинский учет не является призывом на службу, а имеет исключительно организационный характер и нужно для учета мобилизационного ресурса, уровня образования и других данных о призывниках.
