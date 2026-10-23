Раздел не означает доход: адвокат объяснил, когда за имущество не нужно платить налоги

Налоговый кодекс прямо предусматривает, что средства или стоимость имущества, которые лицо получает в результате раздела совместной собственности супругов, не включаются в его налогооблагаемый доход. Поэтому, когда люди расторгают брак, у них не возникает дополнительных финансовых обязательств.

Что не облагается налогом при разделе имущества в случае развода

Развод часто означает не только прекращение брака, но и необходимость раздела квартиры, автомобиля, сбережений, бизнес-активов или другого имущества. Государство фактически не считает это доходом. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

Положения статьи 165 Налогового кодекса Украины распространяются как на раздел имущества по решению суда в связи с расторжением брака или признанием его недействительным, так и на добровольный раздел имущества сторонами. Эксперт объяснил, почему уплата налогов в таком случае не требуется.

Никита Муренко Управляющий партнер ЮК "Муренко, Курявый и Партнеры" Эта норма прописана не просто так. При приобретении имущества или получении дохода супруги (или один из супругов) уже уплатили налоги, и сам раздел предполагает удовлетворение потребностей в справедливом распределении уже официально заработанного имущества.

То есть, по словам эксперта, взимание каких-либо налогов приведет к двойному налогообложению.

Например, если супругам принадлежат квартира стоимостью четыре миллиона гривен, автомобиль и средства на банковском счете, то каждый из них имеет право получить это имущество или компенсацию за него.

Сам факт того, что после раздела конкретный актив полностью регистрируется на одного из бывших супругов, не означает, что это лицо получило налогооблагаемый доход. Это касается:

квартиры, дома, земельного участка или другой недвижимости, полученной в результате раздела;

автомобиля и другого движимого имущества;

средств, распределяемых между супругами;

других имущественных и нематериальных активов, если они передаются именно в рамках раздела общей совместной собственности.

При разделе определяется, какая часть общего имущества в дальнейшем будет принадлежать каждому отдельно.

Важно правильно оформить передачу имущества

Для применения такой налоговой льготы должен быть именно договор или решение суда о разделе общей совместной собственности, а не договор купли-продажи или другие формы отчуждения. Важно правильно оформить правоотношения. Если вместо договора о разделе совместного имущества стороны фактически заключат договор купли-продажи доли квартиры, дарственную или иную отдельную сделку, налоговые последствия уже будут определяться по правилам соответствующего договора,

– рассказал Никита Муренко.

После проведения именно такой операции также не удерживается ни НДФЛ, ни военный сбор, поскольку она не включается в общий налогооблагаемый доход в соответствии с Налоговым кодексом.

Таким образом, при надлежащим образом оформленном разделе общей совместной собственности не требуется уплачивать налоги или подавать декларацию, если единственным основанием было получение имущества или средств путем раздела.

Если же человек по другим причинам обязан подавать декларацию, то имущество или средства, полученные при разделе, отражаются как доходы, не включаемые в общий годовой налогооблагаемый доход,

– уточнил адвокат.

Напомним, что украинцы могут расторгнуть брак даже в отсутствие одного из супругов в административном или судебном порядке. Для регистрации развода необходимы паспорт, заявление, свидетельство о браке, документ об уплате пошлины, а также дополнительные документы для судебного разбирательства.

Отметим, что свидетельство о разводе не выдается, если брак был расторгнут через суд. В таком случае именно решение является основным документом.