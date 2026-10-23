Поділ не означає дохід: адвокат пояснив, коли за майно не потрібно платити податки

Що не оподатковується під час поділу майна при розлученні

Розлучення часто означає не лише припинення шлюбу, а й необхідність поділити квартиру, автомобіль, заощадження, бізнес-активи чи інше майно. Держава фактично не вважає це доходом. Про це в коментарі 24 Каналу розповів керівний партнер Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

Реклама Adv

Правила статті 165 Податкового кодексу України поширюється як на поділ майна за рішенням суду у зв'язку з розірванням шлюбу, чи визнанням його недійсним, так і на добровільний поділ майна сторонами. Експерт пояснив, чому сплата податків у такому випадку не вимагається.

Нікіта Муренко Керівний партнер ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Ця норма прописана не просто так. Під час набуття майна чи заробітку коштів подружжя (або один з подружжя) уже сплатили податки і сам поділ передбачає задоволення потреб, щодо справедливого розподілу вже офіційно заробленого майна.

Реклама

Тобто, за словами експерта, стягнення будь-яких податків призведе до подвійного оподаткування.

Наприклад, коли подружжю належать квартира вартістю чотири мільйони гривень, автомобіль та кошти на банківському рахунку, то кожен з них має право отримати це майно, або компенсацію за нього.

Сам факт того, що після поділу конкретний актив у результаті поділу повністю реєструється на одного з колишнього подружжя, не означає, що ця особа отримала оподатковуваний дохід. Це стосується:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

квартири, будинку, земельної ділянки чи іншої нерухомості, отриманої в результаті поділу;

автомобіля та інше рухоме майно;

коштів, які розподіляються між подружжям;

інших майнових та нематеріальних активів, якщо вони передаються саме в межах поділу спільної сумісної власності.

При поділі відбувається визначення, яка частина спільного майна надалі належатиме кожному окремо.

Важливо правильно оформити передачу майна

Для застосування такої податкової пільги має бути саме договір чи рішення суду про поділ спільної сумісної власності, а не договір продажу чи інші форми відчуження. Важливо правильно оформити правовідносини. Якщо замість договору про поділ спільного майна сторони фактично укладуть договір купівлі-продажу частки квартири, дарування або інший окремий правочин, податкові наслідки вже визначатимуться за правилами відповідного договору– розповів Нікіта Муренко.

Реклама

Після проведення саме такої операції також не утримується ні ПДФО, ні військовий збір, оскільки вона не включаються до загального оподатковуваного доходу відповідно до Податкового кодексу.

Отже, при належним чином оформленому поділі спільної сумісної власності не потрібно сплачувати податки чи подавати декларацію, якщо єдиною підставою було отримання майна або коштів шляхом поділу.

Якщо ж людина з інших причин зобов'язана подавати декларацію, то майно або кошти, отримані при поділі, відображаються як доходи, що не включаються до загального річного оподатковуваного доходу– уточнив адвокат.

Нагадаємо, українці можуть розірвати шлюб навіть без присутності одного з партнерів через адміністративний та судовий порядок. Для реєстрації розлучення потрібні паспорт, заява, свідоцтво про шлюб, документ про сплату мита, а також додаткові документи для судового розгляду.

Зауважимо, що свідоцтво про розлучення не видається, якщо шлюб був розірваний через суд. У такому випадку саме рішення є основним документом.