Важно не игнорировать: сколько налога придется уплатить в случае дарения жилья

Передать жилье в Украине можно бесплатно, если соблюдены все нормы права. За их нарушение людям может грозить штраф и судебные процессы после проверок.

Что стоит знать о договоре дарения жилья?

Граждане должны действовать прозрачно, подавать соответствующие декларации, платить налоги в установленных случаях и оформлять документы исключительно у нотариуса. Тогда сделка дарения не приведет к проблемам. Об этом сообщает специалист Адвокатского объединения "Юридическая компания "WINNER" Светлана Круторогова.

Статья 719 Гражданского кодекса Украины говриить, что договор дарения квартиры должен быть прописан. В документе следует написать четкое определение предмета договора. Туда входит:

полная характеристика жилья;

примечание, что передача осуществляется безвозмездно;

подтверждение документов о праве владения жильем со стороны дарителя;

отсутствие запретов и обременений, таких как залоги, аресты, ипотеки, запрета отчуждения без согласия третьих лиц и тому подобное.

Квартира или дом должны быть задекларированы после получения права собственности, чтобы новый владелец не имел проблем с законом. Так если дарение происходит между родителями, дети или в супруги, то ставки налога не имеет. Оплачиваются только нотариальные услуги.

Для других категорий лиц налог составляет 5%, а также уплачивается 5% военного сбора. Если даритель или одаренный является нерезидентом Украины, ставка возрастает до 18% и плюс военный сбор. Правильное декларирование жилья поможет избежать штрафов.

В то же время юрист рассказала, что штрафы за непредставление или несвоевременное представление декларации о доходах составляют от 170 гривен, а пеня за просрочку уплаты налога – это 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день. За налоговое уклонение человек будет вынужден заплатить до 25 – 50 процентов от суммы неуплаченного обязательства.

Гражданам советуют всегда проверяйте, зарегистрировано ли имущество на дарителя, и нет ли в отношении него судебных споров вокруг него. Если имущество находится в общей собственности, то стоит обязательно оформлять согласие второго супруга.

Как облагается налогом продажа подаренного имущества?

Если люди владеют подаренной недвижимостью менее трех лет, то налог за ее продажу составляет 5% или 18%, если это была не первая продажа. Для нерезидентов Украины налог всегда составляет 18%.

В то же время, как говорится в статье 172 Налогового кодекса Украины, для жилья, полученного по наследству, налогообложения дохода от продажи нет только при условии первой продажи. А третий и последующие объекты продаются с обязательным налогом на доход в 5%.

Продажа незавершенного строительства или будущего объекта недвижимости также облагается налогом в размере 18%.

Отметим! Размер дохода можно уменьшить в связи с документально подтвержденными расходами, связанными с приобретением или строительством недвижимости.

Важно о дарении недвижимости

Законодательством определено, что если квартира не является общей собственностью супругов, то один из пары может продать ее без согласия другого. Если же имущество находится в общей собственности, согласие второго партнера является обязательным, иначе операция может быть признана недействительной в суде.