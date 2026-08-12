Правила одинаковы: в Еврокомиссии сделали заявление о нападениях на украинцев в Польше

Евросоюз выступает против ксенофобии и нападений на людей по признаку национальности, поэтому следит за тем, как Польша соблюдает законодательство. В частности, Варшава должна соблюдать правила борьбы с такими явлениями, ведь наравне с другими партнерами-членами ЕС она получает специальное финансирование за прием украинцев.

ЕС поддерживает украинцев, в то время как в Польше на них нападают

Правоохранители подсчитали: в 2026 году в Польше было зарегистрировано на 30% больше обращений в полицию по поводу ксенофобии. ЕС это не поддерживает и готов оказывать поддержку украинцам. Поэтому за нарушениями, которые в последнее время стали частыми в Польше, а также за выполнением требований законодательства ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией в настоящее время ведется наблюдение. Об этом сообщили в Еврокомиссии, отвечая на запрос "Радио Свобода".

Отношение части поляков к украинцам обусловлено влиянием правоконсервативных политических сил. Они пытаются формировать свою политическую повестку дня, в частности, с помощью исторических или экономических нарративов. Из-за популизма политиков страдают украинские беженцы, поэтому Еврокомиссия реагирует на подобные преступления.

Европейская комиссия осуждает любые формы преступлений на почве ненависти и язык вражды. Комиссия и впредь будет поддерживать украинцев в связи с агрессивной войной России столько, сколько потребуется. Равное отношение, отсутствие дискриминации и солидарность являются фундаментальными принципами ЕС,

– ответил журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии.

По словам чиновника, Польша как государство-член ЕС должна соблюдать Рамочное решение о борьбе с расизмом и ксенофобией. То есть язык вражды и публичное подстрекательство к насилию, в частности по признаку национального или этнического происхождения, должны считаться уголовным преступлением и осуждаться, а не терпимо восприниматься общественными деятелями.

В Еврокомиссии добавили, что недавно чиновники решили усилить права, поддержку и защиту жертв преступлений. Речь идет и о тех правонарушениях, которые произошли на почве ненависти. Новые правила реагирования на уголовные правонарушения закреплены в директиве, подлежащей транспонированию в национальное законодательство.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии 24 Канала рассказал, что обострению ситуации с нападениями на украинцев, вероятно, способствовали публичные заявления отдельных польских политиков, которые фактически сняли табу на резкую критику беженцев. По его мнению, противодействовать этому должны не только власти и полиция, но и церковь, интеллектуалы и деятели культуры.

Напомним, часть сознательных поляков не поддается на популистские заявления и осуждает тех, кто совершает нападения на почве ксенофобии. Так, 9 августа в 22 городах Польши прошли акции против насилия и дискриминации украинцев и других национальных меньшинств. Их организовал Комитет защиты демократии. Участники акций призвали не оставаться равнодушными к нападениям из-за происхождения, языка или внешности.

Перед этими акциями в Варшаве активисты передали правительству петицию с более чем 11 тысячами подписей с требованием реагировать на нападения на украинцев и рост антииммигрантских настроений.