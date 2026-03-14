Продажа унаследованного имущества: сколько налогов нужно заплатить за наследство в 2026 году

Наследственное имущество подпадает под отдельные правила налогообложения. Так, в зависимости от степени родства ставка может составлять 0%. Однако стоит акцентировать, что сейчас многие оформляют наследство из-за рубежа, что повлияет на процент налога.

Сколько налогов нужно заплатить за продажу наследства?

О том, почему облагаются налогами продажа имущества. в частности наследственного, говорится на ресурсе Юристи.UA.

Хотя в Украине нет отдельного закона, который обязывает платить сбор с наследства. Однако есть правило, что унаследованное имущество облагается налогом на доходы физических лиц.

Обратите внимание! В зависимости от степени родства и резидентского статуса наследодателя и наследника процент налога может быть разным. Речь идет о нулевой ставке или 5%, 18%.

Не нужно платить налог, или же нулевая ставка, для родственников первой и второй степени родства. То есть налог 0% для:

родителей, мужа или жены, детей (в частности усыновленных или рожденных после смерти наследодателя);

внуков, бабушки или дедушки, родных братьев и сестер.

Если же наследство получает нерезидент или получают от нерезидента – тогда применяют 5% налога и 18%.

При продаже унаследованного имущества или недвижимости налог будет зависеть от количества продаж за год. Первая продажа в течение года облагается налогом под 0%. Второй – состоит из 5% военного сбора и 5% НДФЛ.

В то же время по Налоговым кодексом известно, если человек владел собственностью более 3 лет, то доход от продажи этого имущества не облагается налогом. Например, речь идет о таких объектах:

комната;

садовые/дачные дома;

жилые дома;

квартиры и их части;

земельных участках, на которых расположены объекты;

участки в пределах норм бесплатной передачи;

сельскохозяйственные земли, полученные во время приватизации или по наследству.

Однако это правило не действительно для наследства. Если один из объектов получили в наследство и продаете его вторым за год – придется заплатить налог по схеме 5+5%.

Кто может получить повышенный налог?

В адвокатском агентстве "Пани в законе" объясняют, что сейчас нотариусы чаще устанавливают общий налог в размере 23% (5% военного сбора + 18% как для нерезидентов).

Дело в том, что сейчас многие украинцы оформляют наследство через доверенность, ведь сами находятся за кодоном. А наличие любого документа с апостилем или переводом – главное основание.

В частности для тех, кто имел гражданство Украины, но изменил его – это тоже повлияет на размер налога. Придется заплатить как для нерезидентов, ведь сейчас человек живет не в Украине и платит основные налоги не здесь.

Есть вариант, если граждане находятся за рубежом в статусе временной защиты – можно подать только украинские документы. В таком случае наследство облагают налогом как для резидентов. Однако, если впоследствии налоговая обнаружит, что гражданин, который оформлял наследство, фактически уже проживал за рубежом – налоги доначислят и заплатить в целом надо будет 23%, как для нерезидентов.

