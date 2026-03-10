Это влечет за собой лишние расходы: когда от наследства лучше отказаться
- Наследники перенимают все права и обязанности умершего, включая неуплаченные долги, которые могут равняться стоимости наследства.
- Неблизкие родственники обязаны платить высокие налоги за наследство, что может сделать его нежелательной тратой.
В некоторых случаях имущество, полученное в наследство может нести за собой бремя. В таком случае людям лучше подумать, вступать ли в наследство, или лучше от него отказаться.
В каких случаях стоит отказаться от наследства?
Часто наследство несет за собой и риски в виде долгов, уплаты больших налогов или двойных расходов на оформление. На YouTube-канале "Наказ" эксперты объяснили, когда наследство принесет не только право на владение имуществом, но и дополнительные проблемы.
Статья 1218 Гражданского кодекса Украины, наследники перенимают все права и обязанности умершего, в том числе и его неуплаченные долги. Иногда их размер достигает почти такой же суммы, как стоит дом или другое имущество. Когда человек принимает наследство, то и долги умершего переходят ему. Проблема в том, что наследнику может быть сложно продать имущество, чтобы погасить обязательства. Нередко должники оставляют в документах на дом скрытые кредиты или микрозаймы.
Другой риск заключается в том, что в случае, когда имущество сначала наследует близкий родственник, а затем право собственности через покупку получает другой из семьи, то за это придется платить нотариальные сборы дважды. То есть схема "приму наследство, а потом оформлю имущество на сына, дочь или другого человека" тоже несет за собой расходы. За это нужно заплатить нотариусу минимум 6 – 8 тысяч гривен, а потом платить услуги еще и при переоформлении.
Неблизкие родственники за наследство должны уплатить немалую сумму налога, сообщает Государственная налоговая служба. Тогда получение имущества может стать нежелательной тратой. Неблизкий родственник за полученное имущество платит 10% налога (если он – резидент Украины) и 23% – если нерезидент. Тогда решение проблемы без уплаты налогов другое: его принимает родственник первой очереди, а затем продает его более дальнему родственнику.
Стоит отметить! Этот шаг тоже должен быть продуманным, потому что когда имущество официально переоформлено, то вернуть его будет трудно.
Что стоит знать о получении наследства в Украине?
Среди членов семьи есть те, кто имеют обязательную долю из наследства. Это малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова или вдовец и нетрудоспособные родители. Размер наследства для этих категорий может определять суд.
Совладельцы полученного в наследство жилья имеют право на его долю независимо от того, оплачивают ли они коммунальные услуги. Но наследники вполне могут разделить лицевые счета в соответствии с долями собственности.
Некоторых членов семьи могут законно лишить права на имущество умершего. Суд может отстранить от наследования по ряду обстоятельств.