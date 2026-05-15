Бронирование имеет правила: требуют ли уже от работников прохождения военной подготовки

Базовая общая военная подготовка станет обязательной, но согласно новому закону теперь это будет отдельным предметом в вузах – "Основы национального сопротивления". Но влияет ли отсутствие БОВП на возможность получить бронирование на работе – разбирались юристы.

Может ли получить "бронь" работник, который не проходил БЗВП?

Главными условиями для получения бронирования является взятие гражданина на воинский учет, официальная работа на критически важном предприятии и своевременное уточнение персональных данных в ТЦК. Только при отсутствии одного из критериев человеку могут отказать в бронировании. Об этом рассказали специалисты на портале "Юристы.UA".

К юристам обратился 25-летний мужчина, который волновался, могут ли его забронировать на работе, если он не прошел базовую военную подготовку.

Как отметил юрист Сергей Богун, определяющим является статус военнообязанного, который как раз появляется после 25 лет. До этого времени человек еще считается призывником, а закон запрещает бронировать таких лиц.

Сам факт достижения предельного возраста призыва открывает юридическую возможность для работодателя подать ваши данные на бронирование. Базовая военная подготовка по своей сути не является обязательным фильтром для получения отсрочки через бронирование. Она была введена как альтернатива срочной службе для молодежи, но ее отсутствие не лишает человека права на бронирование после перехода в категорию военнообязанных,

– отметил эксперт.

После 25 лет человек уже подпадает под все требования и права для военнообязанных.

Юрист Владислав Дерий уточнил, что на воинском учете гражданин будет считаться как военнообязанный уже в течение одного месяца после достижения 25-летия. ТЦК автоматически оформляют его в реестре.

Однако если сведения не изменили за этот срок, а человек хочет получить отсрочку или бронирование, то он должен обратиться в ТЦК с помощью заказного письма. В заявлении прописывается требование изменить сведения в реестре "Оберег". Также, по словам специалиста, это можно сделать через техническую поддержку Резерв +.

Владислав Дерий говорит, что при подаче такой заявки следует ссылаться на пункт 79 постановления Кабинета Министров №1487, которое возлагает обязанность внесения данных военнообязанного на районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Одновременно с этим человек сразу присваивается звание "солдата (матроса) запаса" с указанием второй категории запаса.

Кроме того, можно попробовать подать жалобу в Министерство обороны, в которой заявить о бездействии работников ТЦК.

Какие данные важны для бронирования?

Эксперты напомнили, что бронирование работников через работу оформляется в Дії. Во время этого процесса работодатель передает следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта;

срок действия отсрочки;

отметку о выполнении требований.

То есть для бронирования не требуется информация о прохождении работником базовой общей военной подготовки.

Что такое БОВП и могут ли изменить законодательство о военной подготовке?

В Украине недавно появилась норма, чтобы трудоустройство мужчин на государственные должности происходило после прохождения базовой общевойсковой подготовки. То есть уже через год после окончания военного положения некоторые работодатели будут требовать документ о прохождении такой подготовки. Особенно это касается должностей в государственных органах.

Параллельно в Украине ввели Закон о национальном сопротивлении, который предусматривает подготовку граждан к обороне государства. Соответствующую инициативу президент Владимир Зеленский уже поддержал своей подписью.

Так в колледжах и университетах будут активнее внедрять элементы БЗВП для студентов. Они будут изучать некоторую военную теорию, домедицинскую помощь, правила обращения с оружием, основы безопасности и действия в условиях боевых угроз.

Сторонники таких изменений говорят, что это создаст подготовленный резерв и уменьшит проблемы с мобилизацией. Но при этом такое законодательное решение также содержит риски дискриминации при трудоустройстве и возможное давление на молодежь, которая не проходила подготовку по состоянию здоровья, семейные обстоятельства или обучение за рубежом.

Какие новые законопроекты по мобилизации появились в Раде?

Народный депутат Максим Заремский внес несколько проектов. Один из них предлагает создать Единый реестр мобилизационных потребностей для повышения прозрачности системы призыва. Так законопроект под номером №15232 позволит анализировать персональные данные граждан по возрасту или здоровью и создавать очередность мобилизации.

Также нардеп предлагает ввести принцип "справедливого бронирования". Это позволило бы военнообязанным украинцам платить взносы для освобождения от мобилизации или получать работу на критически важных предприятиях. Заремский считает, что таким образом общественное напряжение может стать меньше.