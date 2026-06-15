Угрозы для свободы информации и борьбы с коррупцией: в Совете Европы не видят положительных моментов в новом УК

Совет Европы рассмотрел проект нового Гражданского кодекса и направил Верховной Раде свое заключение. Как пишут эксперты, партнеры, хотя и поддерживают стремление модернизировать украинское законодательство, однако не одобряют в целом изменения, предлагаемые законопроектом №15150.

Что говорят об обновлении Гражданского кодекса в Совете Европы?

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что европейские партнеры в целом поддерживают обновление Гражданского кодекса и соответствующий проект закона. Но в письме говорится, что заключение по законопроекту не было положительным и в предложениях есть недостатки. Об этом пишет YouControl.

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Наибольшую критику вызвали ключевые предложения, озвученные в проекте №15150. Как и раньше, основные риски юристы из Европы видят в будущих угрозах для открытых данных, сервисов, которые проверяют бизнес, и публичных расследований.

То есть если данные будут передаваться только "по согласию", то платформы, которые собирают открытые данные, не смогут работать. Также возникнут проблемы со свободой слова, ведь журналисты не смогут проводить расследования, и остановится контроль за коррупцией.

В Европе не поддерживают идею ограничения доступа к цифровой корреспонденции, метаданным связи, поисковым запросам, истории просмотров в интернете и геоданным. Партнеры убеждены, что Украина должна оставить свободный сбор открытых данных

Также юристы считают абсурдным определение "право на частную жизнь" для бизнеса. По словам экспертов, нельзя отождествлять живого человека и искусственно созданный бизнес – возникает юридическая бессмыслица.

Совет Европы подчеркивает, что сбор и анализ информации о компаниях является важной составляющей публичных функций: это необходимо для ведения государственных реестров, проверки бизнес-партнеров перед заключением соглашений и борьбы с коррупцией,

– пишут специалисты YouControl.

Более того, европейцы считают, что сам факт того, что у компаний будут запрашивать право на обработку открытых данных, практически не удастся реализовать.

Партнеры также раскритиковали статью о так называемом "праве на забвение", когда лица смогут требовать удаления данных из реестров или других источников, если они уже "утратили общественный интерес".

Европейский суд по правам человека четко указал, что желание кого-то удалить данные о себе из истории должно четко уравновешиваться правом общества знать правду о прошлых событиях, в частности через цифровые и газетные архивы. Иначе нельзя говорить о добропорядочности в государстве.

Эксперты отмечают, что в проекте нет четкого определения, что можно считать этим "интересом". Но это в то же время могло бы позволить коррупционерам и другим нарушителям закона удалять данные, которые для них невыгодны.

В заключении европейских экспертов говорится о том, что обновление Гражданского кодекса скорее выгодно политикам, а интересы общества там мало учтены. Там не хватает существенных исключений для должностных лиц или политиков, которых, напротив, нужно контролировать более серьезно.

Кроме того, в законопроекте нет положений, которые бы определяли терпимость публичных лиц к критике и их данным.

В итоге можно сказать, что Совет Европы указал украинскому парламенту на существенные недостатки. По ряду статей были даны рекомендации для доработки перед следующим голосованием. Партнеры предлагают ввести нормальные, законные основания для работы с информацией, законодательно утвердить нормы борьбы с коррупцией, журналистской работы, публичных расследований и ведения реестров.

Среди рекомендаций – введение так называемых анти-SLAPP механизмов для надежной защиты журналистов и активистов от судебной травли и запугивания безосновательными исками.

Как пишут аналитики, из-за того, что Верховная Рада пытается все же обновить Гражданский кодекс якобы ради "евроинтеграционного обновления", одновременно могут стать легальными инструменты для коррупционеров, которые смогут скрывать свою историю, преступления и состояние.

Если украинский парламент проигнорирует подробные и жесткие замечания Совета Европы и оставит ловушки в тексте законопроекта без изменений, это не только испортит украинскую сферу открытых данных, но и поставит под угрозу европейский вектор развития,

– сообщили в YouControl.

Важно, что и сам президент Владимир Зеленский может подвергнуться очередной волне критики из-за того, что он последним подпишет проголосованный законопроект. Поэтому именно на него ляжет ответственность за сворачивание реформ перед украинским обществом и международными партнерами.

Почему критикуют обновление Гражданского кодекса?

28 апреля народные депутаты приняли за основу проект нового Гражданского кодекса, который должен стать масштабной рекодификацией частного права Украины. Документ разделен на 9 книг, в которых описано обновление ключевых норм гражданского, семейного и международного частного права.

Законопроект критикуют из-за возможного сужения прав отдельных групп, в частности однополых пар, а также изменения определения понятия "семья" и правил развода. Общественные организации и правозащитники заявляют о рисках дискриминационных норм и призывают к доработке документа перед дальнейшим принятием.

В дальнейшем будут продолжаться дискуссии политиков и экспертов по поводу нового Гражданского кодекса. Законопроект рассматривают как масштабное обновление частного права, но в то же время подчеркивают, что он требует существенной доработки до второго чтения. Среди ожидаемых изменений называют детализацию норм об имущественных, наследственных и цифровых правах. Также в проекте будут пытаться гармонизировать законодательство с европейскими стандартами.