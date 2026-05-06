Проект Гражданского кодекса анализируют в ЕС, это необходимая реформа, – госпожа посол Матернова

К анализу норм будущего Гражданского кодекса присоединится и Европейский Союз. Партнеры считают, что старое украинское законодательство действительно давно надо было обновить.

Что говорят в ЕС об обновлении украинского Гражданского кодекса?

О необходимости реформы частного права заговорили и чиновники Европейского Союза. Госпожа посол ЕС Катарина Матернова говорит, что это должно внести необходимые изменения в устаревшее законодательство. Об этом она рассказала во время брифинга в Киеве, передает "Европейская правда".

Так в ЕС анализируют проект Гражданского кодекса. По словам Матерновой, проблема возникает, когда на сложные вопросы готовится короткий ответ. Партнеры не регулируют на уровне Европейского Союза частное или семейное право, но смогут помочь в изменениях основных прав человека.

Это законодательство, которое нужно было обновлять уже несколько десятилетий. Последние изменения были внесены еще во времена коммунизма или вскоре после него. Поэтому реформа является необходимой,

– сказала госпожа посол.

Как поделился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, проект Гражданского кодекса не готовился в спешке, а разрабатывался более 300 специалистами в течение 7 лет. Также по изменениям уже проводились общественные слушания. Так более, чем 100 профессиональных поправок удалось зафиксировать для дальнейшей работы над рекордификацией.

Так спикер отметил, что подготовка и обсуждение проекта происходила по всем стандартам нормотворчества. В частности, с журналистами удалось обсудить пункты, касающиеся баланса интересов между свободой слова и правом на приватность. И это была лишь первая часть работы.

Рабочая группа приняла решение, чтобы 1 ноября 2025 года выставить проект на общественное обсуждение на сайте Верховной Рады Украины. Именно после этого, как он был на общественном обсуждении, как коллеги из рабочей группы имели возможность отвечать с предложениями... И многое учли уже в конечном проекте Гражданского кодекса,

– рассказал Стефанчук.

Верховная Рада и в дальнейшем принимает конкретные предложения граждан, которые обещают рассмотреть ко второму чтению. Присылать их можно на электронный адрес recodificationcivilcode@gmail.com. Таким образом каждый украинец еще может высказать свое мнение относительно того, какие изменения в Гражданском кодексе необходимы, а какие принимать нельзя. Законодатели пересмотрят нормы кодекса и внесут необходимые изменения.

Что предшествовало?

На заседании 28 апреля депутаты проголосовали за законопроект №15150 в первом чтении. Документ предусматривает обновление Гражданского кодекса Украины, который фиксирует нормы частного права в 9 книгах. Сейчас проект закона вызывает дискуссии как среди народных избранников, так и в обществе.

У разговоре с 24 Каналом народный депутат Инна Совсун отметила, что обновленные нормы не способствуют евроинтеграции Украины, а наоборот частично возвращают ее к советским подходам. Она отмечает, что к разработке не привлекли экспертов в специфических вопросах, поэтому часть норм может быть оторвана от реальных потребностей. Отдельно критику высказывают относительно семейного права.

При разработке изменений законодатели учтут критику общества. Вице-премьер Тарас Качка отметил, что впереди еще планируют сложные дебаты, которые тоже помогут решить законодательные вопросы, в частности относительно семейного права и проблем дискриминации.